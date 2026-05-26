Donald Trump anunță distrugerea cu orice preț a uraniului îmbogățit al Iranului. „Nu le vom permite să îl păstreze”

Donald Trump a anunțat că stocul de uraniu îmbogățit al Iranului va fi distrus fie în Statele Unite, fie direct pe teritoriul Iran, fie într-o „altă locație acceptabilă”, în cadrul unui proces supravegheat internațional.

Declarația a fost făcută pe platforma Truth Social și confirmată ulterior de oficiali americani. Trump a transmis că Washingtonul nu va accepta ca Teheranul să păstreze stocul de aproape 454 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, considerat unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor aflate în desfășurare.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să îl păstreze”, a declarat liderul american săptămâna trecută, în Biroul Oval.

Potrivit CNN, administrația americană folosește în negocieri formula „Fără praf, fără dolari”, sugerând că eliminarea materialului nuclear reprezintă o condiție obligatorie pentru ca Iranul să poată beneficia financiar de un eventual acord de pace.

Noi negocieri în Qatar

O delegație iraniană a ajuns luni în Qatar pentru o nouă rundă de negocieri diplomatice. Surse citate afirmă că discuțiile sunt „intense” și continuă pe parcursul întregii zile. În paralel, tensiunile din regiune continuă să crească. Potrivit unor surse israeliene, Israel se pregătește să își extindă operațiunile militare în Liban.

Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că au lovit peste 70 de obiective ale Hezbollah în ultimele 24 de ore. În același timp, gruparea susținută de Iran a continuat atacurile cu drone și rachete. Un oficial american a declarat că Statele Unite susțin continuarea operațiunilor israeliene.

„Nu este de așteptat ca Israelul să accepte pasiv atacurile asupra forțelor sale și a civililor”, a spus oficialul american.

Iranul transmite că „nu va exista nicio retragere”

De la Teheran, reprezentanții Gărzile Revoluției Islamice au transmis că Iranul este „mai puternic ca niciodată”. Noul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohammad Bagher Zolghadr, a declarat că „nu va exista nicio retragere” în confruntarea cu SUA și Israel. Zolghadr a fost numit în funcție după uciderea lui Ali Larijani într-un atac israelian, schimbare interpretată de analiști drept un semn al influenței tot mai mari a Gărzilor Revoluției în conducerea Iranului.

Într-o altă decizie importantă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a ordonat restabilirea accesului la internet după mai multe luni de restricții, potrivit agenției Fars.