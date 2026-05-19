Copil de 13 ani, lovit pe trecerea de pietoni la Lugoj. A fost transportat la spital

Sursă: Realitatea.net

Un copil de 13 ani a fost rănit marți dimineață, după ce a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni din Lugoj. Accidentul a avut loc la intersecția străzilor Victor Vlad Delamarina și Ștefan cel Mare.

Minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri și investigații. Potrivit polițiștilor, băiatul traversa strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni, în momentul impactului.

„Un bărbat, de 22 de ani, a condus un autoturism pe strada Victor Vlad de la Marina din municipiul Lugoj, dinspre strada Făgetului înspre Piața Victoriei, iar la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, a surprins și accidentat un minor de 13 ani care traversa strada, pe trecerea pentru pietoni.”

Șoferul a fost testat cu etilotestul

Polițiștii au transmis că șoferul, în vârstă de 22 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv minorul de 13 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.”

Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

„În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.