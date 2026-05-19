Acte necesare pentru schimbarea permisului în 2026. Când este obligatorie preschimbarea permisului și când poți cere un duplicat

Vrei să îți reînnoiești carnetul de conducere expirat fără bătăi de cap? Descoperă lista completă de acte necesare pentru dosarul DGPCI, cele 6 investigații medicale obligatorii pentru fișa auto, prețurile actualizate și cum te poți programa online pentru a evita cozile la ghișeu.

Retipărirea carnetului de conducere nu este necesară doar atunci când documentul ajunge la termenul de expirare. Poți solicita un nou act și dacă cel vechi a fost pierdut, furat ori s-a deteriorat substanțial, dar și în momentele în care îți schimbi numele sau adresa de domiciliu.

Diferența majoră între proceduri constă în valabilitatea viitorului document. Dacă soliciți modificarea datelor sau înlocuirea unui permis pierdut și alegi ca data de expirare să rămână aceeași cu cea a documentului inițial, autoritățile îți vor elibera un duplicat. În acest caz specific, nu ești obligat să treci pe la medici pentru analize. Dacă însă actul a expirat deja sau îți dorești o prelungire a valabilității lui pentru o perioadă completă, vizita la clinicile medicale devine un pas de neevitat.

Cât timp este valabil carnetul de conducere

Perioada în care poți folosi permisul înainte ca acesta să își piardă valabilitatea administrativă diferă în funcție de categoria de vehicule pe care ai dreptul să le conduci. Pentru șoferii de motociclete și autoturisme (categoriile A și B), documentul se emite pentru o perioadă de 10 ani.

În schimb, pentru conducătorii profesioniști din categoriile C și D, care gestionează vehicule de mare tonaj sau autobuze, valabilitatea este redusă la jumătate, mai exact la 5 ani. Deși în spațiul public au existat dezbateri și propuneri legislative privind reducerea acestor termene pentru conducătorii auto care au depășit vârsta de 70 de ani, nicio reglementare specială în acest sens nu a fost adoptată în legislație.

Documentele necesare la ghișeul DGPCI

Pentru depunerea dosarului în vederea reînnoirii permisului expirat, șoferii trebuie să pregătească un set minim de acte pe care să le prezinte funcționarilor de la Direcția Regim Permise. Dosarul standard trebuie să conțină actul de identitate în original, permisul de conducere anterior (în măsura în care acesta mai este în posesia titularului), dovada electronică sau fizică a achitării taxei aferente emiterii, precum și fișa medicală în original, eliberată de o unitate autorizată.

Cererea tipizată nu mai trebuie completată manual de acasă, deoarece sistemul informatic de la ghișeu o generează automat în format electronic, moment în care se realizează și fotografia digitală care va apărea pe noul card.

Lista investigațiilor medicale obligatorii

Obținerea fișei medicale auto presupune trecerea printr-un circuit de examinări în cadrul unei unități clinice autorizate de Ministerul Sănătății. Un șofer trebuie să fie evaluat și declarat „apt” în cadrul a șase cabinete specializate: medicină internă, ortopedie și traumatologie, neurologie, psihiatrie, ORL și oftalmologie.

Fiecare control are rolul de a exclude afecțiuni severe care ar putea pune în pericol siguranța traficului rutier. Examinarea oftalmologică are o importanță majoră, deoarece stabilește dacă conducătorul auto este obligat să poarte ochelari sau lentile de contact la volan, o mențiune care va fi înscrisă sub formă de cod pe noul permis. Lipsa corecției vizuale optice în timpul condusului, dacă aceasta este prevăzută în documente, atrage sancțiuni legale. La cabinetele de neurologie, psihiatrie și interne se urmărește capacitatea de reacție, atenția și evoluția unor boli cronice precum diabetul sau problemele cardiace, medicii având dreptul să solicite scrisori medicale suplimentare de la specialiștii care monitorizează pacientul.

Costurile totale pentru eliberarea noului document

Bugetul necesar pentru parcurgerea întregului proces este influențat direct de tipul de solicitare. Taxa strictă pentru emiterea fizică a permisului auto este fixă și se ridică la valoarea de 89 de lei, plată ce poate fi efectuată rapid prin platformele online recunoscute de autorități sau la terminalele stradale de plată.

Dacă solicitarea vizează un permis expirat, la această taxă de bază se adaugă costul examinării medicale pentru cele șase specialități, preț care variază între 150 și 200 de lei în funcție de clinica privată aleasă. Prin urmare, un șofer care își prelungește valabilitatea permisului va cheltui în total o sumă cuprinsă între 250 și 300 de lei, în timp ce persoanele care solicită doar un duplicat fără fișă medicală vor achita exclusiv taxa de 89 de lei.