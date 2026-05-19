Incendiu într-un bloc din Arad. Peste 20 de persoane evacuate și o femeie rănită VIDEO

Momente de panică marți, pe strada Splai General Gheorghe Magheru din Arad, unde un incendiu violent a izbucnit la etajul al patrulea al unui bloc cu opt etaje. Focul, manifestat în interiorul unui apartament, a mobilizat rapid forțele de intervenție, impunând evacuarea de urgență a locatarilor din imobil.

Desfășurare masivă de forțe la locul incidentului

Focul izbucnit în apartamentul de la etajul patru a declanșat o mobilizare rapidă a salvatorilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad. La adresa indicată au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și autoscara salvatoare.

Dat fiind riscul crescut de intoxicare din cauza fumului, la fața locului a fost direcționată și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, pregătită să acorde primul ajutor medical de urgență.

Apartamentul, inundat de un fum dens și înecăcios

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent în interiorul locuinței, flăcările cuprinzând bucătăria și alte două camere. Din cauza materialelor combustibile, s-au produs degajări masive de fum, care au pus în pericol întreaga structură a imobilului.

În timp ce o parte dintre pompieri s-au concentrat pe localizarea și tăierea căilor de propagare a focului, echipele de căutare-salvare au intrat în paralel în clădire pentru a verifica fiecare etaj și a se asigura că nicio persoană nu a rămas blocată în apartamentele vecine.

Evacuare contracronometru și bilanțul medical

Panica instalată i-a determinat pe locatari să acționeze rapid. Un număr de 25 de persoane aflate în imobil au reușit să se autoevacueze la timp pe scări, înainte ca fumul să devină complet opac, și niciuna dintre acestea nu a avut nevoie de asistență medicală.

Singura persoană care a necesitat atenția paramedicilor a fost chiar proprietara apartamentului afectat de incendiu. Femeia a fost evaluată amănunțit în ambulanță la fața locului, însă starea sa stabilă a determinat-o să refuze transportul ulterior la unitatea de primiri urgențe a spitalului.

Pericolul a fost îndepărtat, urmează ancheta

Intervenția promptă a militarilor a făcut ca dezastrul să fie localizat în limitele găsite, fiind evitată extinderea flăcărilor la etajele superioare sau la restul vecinilor de pe palier.

După lichidarea completă a focului, echipele de intervenție au rămas în zonă pentru a decoperta elementele afectate, a ventila spațiile inundate de fum și a izola eventualele focare ascunse care s-ar fi putut reaprinde. Ulterior, specialiștii ISU vor demara o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza tehnică de la care a pornit incendiul.