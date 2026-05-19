Cum a fost tratat un bărbat cu mai multe boli care îi puneau viața în pericol

Diagnosticarea unei boli oncologice în stadiu avansat schimbă radical viața pacientului și a familiei sale. Șansele pacientului depind de rapiditatea cu care sunt efectuate investigațiile, de accesul la terapii moderne și de colaborarea strânsă dintre medici cu diferite specialități. În astfel de cazuri complexe, tratamentul personalizat și monitorizarea atentă pot transforma un prognostic rezervat într-o poveste despre supraviețuire și speranță.

La 89 de ani, Iuliu continuă să ducă o viață activă, să conducă și să-și facă planuri pentru fiecare zi. În urmă cu mai mult de șase ani însă, viața lui și a familiei s-a schimbat radical, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în stadiul IV, cu metastaze cerebrale și suprarenale. Totul a început cu amețeli și tulburări de echilibru, simptome pentru care medicul i-a indicat efectuarea unui RMN cerebral. Investigația a evidențiat o tumoră cerebrală, iar ulterior, un examen CT pulmonar a evidențiat și tumora pulmonară responsabilă pentru metastaze.

Considerat inoperabil, Iuliu a ajuns la Centrul Oncologic SANADOR, unde a fost preluat de Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală. După investigații suplimentare realizate cu aparatură performantă, medicii au identificat alte metastaze cerebrale și suprarenale. Pentru controlul acestora, pacientul a beneficiat de radioterapie stereotaxică efectuată de Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Analizele de biologie moleculară și imunohistochimie au arătat că Iuliu putea beneficia de imunoterapie cu pembrolizumab. Tratamentul a avut rezultate foarte bune, cu remisia leziunilor inițiale și controlul bolii pulmonare timp de aproape doi ani și jumătate.

La un an și jumătate după finalizarea imunoterapiei, pacientul s-a confruntat cu o nouă problemă gravă. Apariția sângelui în scaun a dus la efectuarea unei colonoscopii, care a evidențiat două tumori distincte: un cancer de rect și o tumoră la nivelul colonului sigmoid. Comisia oncologică multidisciplinară de la Centrul Oncologic SANADOR a recomandat radio-chimioterapie, urmată de tratament chirurgical.

Pentru intervenția chirurgicală, bărbatul s-a adresat Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală de la Spitalul Clinic SANADOR. Având în vedere complexitatea cazului și localizarea dificilă a tumorii rectale, medicul a recomandat o intervenție prin chirurgie robotică , cea mai avansată metodă minim invazivă disponibilă în prezent. Astfel, pacientul a beneficiat de rezecție de rect și rezecția tumorii de colon sigmoid, cu restabilirea tranzitului intestinal după două intervenții succesive.

Ambele tumori colorectale au fost operate în stadii incipiente, fără afectare ganglionară. O metastază suprarenală reactivată a fost tratată, din nou, prin stereotaxie, cu rezultate foarte bune. În prezent, bărbatul este bine, se bucură de viață alături de familie și beneficiază de monitorizare periodică la SANADOR. Fiica lui Iuliu povestește că tatăl său continuă să fie un exemplu de optimism și voință, iar încrederea pe care a avut-o permanent în medicii care l-au tratat i-a dat forță să lupte în fiecare etapă a bolii.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces la toate tipurile de tratamente oncologice disponibile, într-o manieră personalizată și integrată. Decizia terapeutică este stabilită în cadrul comisiei oncologice multidisciplinare – Tumor Board. În funcție de indicația medicală, planul terapeutic poate include chimoterapie, radioterapie, brahiterapie, stereotaxie, imunoterapie, terapii țintite sau intervenții chirurgicale, pentru obținerea celor mai bune rezultate terapeutice și a unei calități cât mai bune a vieții. Intervențiile chirurgicale sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator bine dotat și în condiții de maximă siguranță, cu suportul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă categoria I.