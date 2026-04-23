Diagnostic și tratament pentru o boală gravă a ficatului

Dr. Eduard Dănăilă
Dr. Eduard Dănăilă

Carcinomul hepatocelular, cea mai frecventă formă de cancer hepatic primar, apare de obicei pe fondul unei boli hepatice cronice. Printre principalii factori de risc se numără infecția cronică cu virusurile hepatitice B și C, ciroza hepatică, consumul important de alcool și unele boli hepatice metabolice. În cazul coinfecției cu virusul hepatitic D, riscul de afectare hepatică severă și de carcinom hepatocelular poate fi mai mare. Manifestările clinice apar adesea târziu, motiv pentru care supravegherea periodică a pacienților cu risc este importantă. La aceștia, ecografia abdominală, de regulă la 6 luni, asociată uneori cu determinarea alfa-feto-proteinei, poate contribui la depistarea precoce.

Dacă există suspiciuni, medicul recomandă investigații imagistice avansate, precum CT sau RMN hepatic cu protocol dedicat. În multe situații, diagnosticul poate fi stabilit pe baza aspectului imagistic caracteristic, fără biopsie hepatică. Biopsia este rezervată în special cazurilor în care rezultatele imagistice nu sunt concludente sau când este necesară confirmarea histopatologică. Tratamentul este stabilit individualizat, în comisie oncologică multidisciplinară, și poate include chirurgie, ablație, tratamente loco-regionale, terapie sistemică sau transplant hepatic, în funcție de stadiul bolii și de funcția hepatică.

Aflați mai mult despre carcinomul hepatocelular, de ce apare, cum este stabilit diagnosticul și ce implică tratamentul, de la Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală, șeful Secției de Oncologie din Centrul Oncologic SANADOR.

