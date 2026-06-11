Patru factori de risc stau la baza apariției infarctului și accidentului vascular cerebral

Patru factori de risc modificabili sunt implicați în aproape toate cazurile de infarct miocardic și accident vascular cerebral, potrivit unui studiu amplu realizat pe peste 9 milioane de persoane din Statele Unite și Coreea de Sud. Cercetarea sugerează că identificarea și controlul acestor factori ar putea preveni majoritatea evenimentelor cardiovasculare severe.

Potrivit publicației Science Alert , analiza pe termen lung, publicată în 2025, a arătat că 99% dintre evenimentele cardiovasculare monitorizate au fost precedate de prezența a cel puțin unuia dintre următorii factori: hipertensiune arterială, colesterol crescut, nivel ridicat al glicemiei și fumat .

Chiar și în rândul femeilor sub 60 de ani, categoria considerată cu cel mai scăzut risc cardiovascular, peste 95% dintre infarcte și accidentele vasculare cerebrale au fost asociate cu existența unuia dintre acești factori.

Dintre toate riscurile analizate, hipertensiunea arterială s-a dovedit a fi cel mai frecvent întâlnită. În ambele țări incluse în studiu, peste 93% dintre persoanele care au suferit infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă prezentau valori crescute ale tensiunii arteriale înainte de apariția acestor afecțiuni.

Cercetătorii subliniază că gestionarea eficientă a hipertensiunii ar putea reprezenta una dintre cele mai importante măsuri pentru reducerea bolilor cardiovasculare pe termen lung.

„Rezultatele demonstrează convingător că expunerea la unul sau mai mulți factori de risc modificabili înaintea producerii unui eveniment cardiovascular este prezentă în aproape toate cazurile”, a declarat cardiologul Philip Greenland, de la Northwestern University, coordonatorul studiului.

Autorii cercetării atrag atenția și asupra faptului că unele studii anterioare ar fi putut subestima impactul acestor factori din cauza diagnosticelor incomplete sau a ignorării valorilor aflate sub pragurile clinice obișnuite.

Într-un editorial publicat alături de studiu, cardiologul Neha Pagidipati, de la Duke University, a evidențiat importanța intervenției precoce asupra factorilor de risc, înainte ca aceștia să conducă la complicații grave sau chiar fatale.

Totodată, concluziile vin în completarea unor cercetări recente care indică faptul că anumite cauze ale infarctului ar putea fi subevaluate, în special în cazul adulților tineri.

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Un studiu realizat de Mayo Clinic pe 1.474 de pacienți cu vârsta sub 65 de ani a arătat că mecanismul clasic al blocării arterelor prin aterotromboză nu explică majoritatea infarctelor înregistrate la femei. Dacă la bărbați aterotromboza a fost responsabilă pentru 75% dintre cazuri, la femei procentul a fost de doar 47%, sugerând existența unor mecanisme suplimentare importante.

Cercetătorii au constatat că 34% dintre infarctele la femei au fost cauzate de un dezechilibru între necesarul și aportul de oxigen la nivelul inimii, fenomen asociat unor condiții precum anemia sau infecțiile severe.

Alte cauze relevante identificate au fost disecția spontană a arterelor coronare (SCAD), caracterizată prin apariția unor rupturi în peretele arterial, și emboliile, provocate de cheaguri de sânge formate în alte zone ale organismului.

Studiul coordonat de Philip Greenland a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology și aduce noi argumente în favoarea prevenirii active a factorilor de risc cardiovascular.