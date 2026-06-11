Planta pe care mulți o ignoră ar putea susține sănătatea ficatului. Ce beneficii ascunde și despre ce este vorba

Considerată de multe ori o simplă buruiană și îndepărtată din grădini sau de pe marginea drumurilor, păpădia (Taraxacum officinale) este, de fapt, o plantă folosită de secole în medicina tradițională pentru susținerea sănătății ficatului și a sistemului digestiv. În ultimii ani, interesul cercetătorilor pentru proprietățile sale a crescut, iar unele studii sugerează că aceasta ar putea avea efecte benefice asupra funcției hepatice.

De ce este păpădia apreciată de specialiști?

Păpădia conține o serie de compuși bioactivi, printre care antioxidanți, flavonoide, polifenoli și taraxasterol, o substanță studiată pentru proprietățile sale antioxidante și antiinflamatoare.

Potrivit unor cercetări publicate în literatura de specialitate, extractele de păpădie au demonstrat, în studiile preclinice, capacitatea de a reduce stresul oxidativ și inflamația, factori care pot contribui la apariția și evoluția afecțiunilor hepatice.

Cum poate contribui la protejarea ficatului

Combaterea stresului oxidativ

Ficatul este unul dintre organele cele mai expuse acțiunii radicalilor liberi. Acumularea acestora poate afecta celulele hepatice și poate favoriza apariția unor probleme de sănătate. Antioxidanții prezenți în păpădie pot ajuta la neutralizarea radicalilor liberi și la protejarea țesutului hepatic.

Susținerea proceselor antiinflamatoare

Inflamația cronică este asociată cu numeroase afecțiuni ale ficatului. Studiile de laborator indică faptul că anumite substanțe din păpădie pot influența mecanismele implicate în procesele inflamatorii, contribuind la reducerea acestora.

Protecție împotriva unor factori toxici

Experimentele realizate pe animale au arătat că extractele de păpădie ar putea reduce efectele nocive produse asupra ficatului de alcool, paracetamol sau alte substanțe utilizate în cercetare. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste rezultate nu demonstrează eficiența plantei în tratarea bolilor hepatice la oameni.

O sursă importantă de vitamine și minerale

Frunzele și rădăcina de păpădie sunt bogate în nutrienți esențiali, printre care:

vitamina A;

vitamina C;

vitamina K;

potasiu;

calciu;

magneziu;

fibre prebiotice, precum inulina;

compuși polifenolici cu efect antioxidant.

Această combinație nutritivă poate contribui la menținerea unei stări generale bune de sănătate și la funcționarea optimă a organismului.

Cum poate fi consumată

Păpădia poate fi inclusă în alimentație sub diferite forme:

salate preparate din frunze tinere;

ceai din frunze sau rădăcină;

tincturi;

suplimente alimentare;

băuturi obținute din rădăcină prăjită, utilizată ca alternativă la cafea.

Specialiștii recomandă ca planta să fie recoltată doar din zone nepoluate, departe de trafic intens sau terenuri tratate cu pesticide.

Când este necesară prudența

Deși este considerată sigură pentru majoritatea oamenilor, păpădia poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile la plante din familia Asteraceae, din care fac parte și ambrozia, mușețelul sau gălbenelele.

În plus, aceasta poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv diuretice, anticoagulante sau tratamente pentru diabet. Din acest motiv, persoanele care urmează tratamente medicamentoase sau suferă de afecțiuni hepatice ar trebui să solicite sfatul medicului înainte de a utiliza suplimente pe bază de păpădie.

Ce spun studiile

Cercetătorii subliniază că rezultatele obținute până acum sunt încurajatoare, însă majoritatea provin din studii de laborator și experimente pe animale. Sunt necesare cercetări clinice suplimentare pentru a confirma beneficiile observate și pentru a stabili dozele optime pentru consumul uman.

Păpădia nu trebuie considerată un tratament pentru bolile de ficat, însă poate reprezenta un sprijin pentru sănătatea organismului atunci când este inclusă într-un stil de viață echilibrat și o alimentație sănătoasă.