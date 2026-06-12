Deficitul hormonal care poate afecta energia și funcția sexuală

Oboseala, scăderea libidoului sau pierderea masei musculare sunt frecvent puse pe seama vârstei, stresului sau lipsei de somn. Uneori, însă, ele pot avea și o componentă hormonală care merită evaluată.

Testosteronul scăzut poate fi asociat cu reducerea dorinței sexuale, disfuncție erectilă, scăderea erecțiilor matinale, oboseală, dispoziție depresivă, dificultăți de concentrare, creștere în greutate sau reducerea masei musculare. Diagnosticul nu se stabilește doar după simptome și nici după o singură analiză: ghidurile recomandă corelarea simptomelor cu valori scăzute ale testosteronului măsurate corect, de obicei dimineața, și confirmate prin repetare.

Cauzele pot ține de testicule, de axul hipotalamo-hipofizar sau de factori precum obezitatea, diabetul zaharat, unele medicamente, boli cronice sau tulburări de somn. Tratamentul nu înseamnă automat substituție cu testosteron. Uneori, prima etapă este corectarea factorilor reversibili. Terapia hormonală este recomandată de medic doar în cazuri selectate, după evaluare endocrinologică sau urologică, pentru că are beneficii, riscuri și contraindicații care trebuie discutate individual.

Ai grijă de tine!

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