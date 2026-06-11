Ministerul Sănătății anunță modificări la legea salarizării chiar în timpul protestului ambulanțierilor: gărzile și munca din weekend, plătite cu 100%

Sursă: Realitatea.net

În timp ce ambulanțierii protestează în fața Ministerului Sănătății, instituția a transmis un comunicat în care anunță primele propuneri oficiale de modificare a proiectului de lege.

Ministerul Sănătății susține că a analizat observațiile primite în cadrul consultărilor și că dorește corectarea unor prevederi considerate problematice de personalul medical. Potrivit comunicatului, instituția consideră că actualul proiect poziționează personalul din sănătate sub alte categorii profesionale din sectorul public, deși responsabilitatea acestuia este una foarte ridicată.

În acest context, instituția propune creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar. Oficialii spun că salariile trebuie să reflecte mai bine responsabilitatea, competențele și rolul esențial al angajaților care asigură funcționarea sistemului medical.

Gărzile și munca din weekend, plătite mai bine

Una dintre principalele nemulțumiri ale sindicaliștilor vizează plata gărzilor și a activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal și de sărbătoare legală. Ministerul Sănătății anunță că nu este de acord cu majorarea de doar 10% a tarifului orar prevăzută în proiectul actual și propune menținerea unei majorări de 100% pentru gărzile și activitatea desfășurată în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

De asemenea, instituția propune diferențierea remunerației în funcție de tipul gărzii, prin reglementarea distinctă a gărzilor de urgență, a gărzilor de monitorizare și a gărzilor la domiciliu. Ministerul mai propune clarificarea și reorganizarea sistemului de sporuri, astfel încât acesta să fie aplicat unitar pentru toate categoriile de personal din sănătate.

Potrivit oficialilor, forma actuală a proiectului folosește criterii diferite pentru acordarea sporurilor, ceea ce poate genera interpretări neunitare și probleme în aplicarea legii. Lista activităților și categoriilor care justifică acordarea sporurilor urmează să fie completată și clarificată.

Salarii în funcție de performanță

O altă noutate este introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe performanță. Ministerul propune păstrarea salariului de bază ca element fix și acordarea unei componente suplimentare care să nu depășească 100% din salariul de bază. Sistemul ar urma să fie testat printr-un program pilot național desfășurat pe o perioadă de 24 de luni. Totodată, unitățile administrativ-teritoriale care au spitale în subordine ar putea contribui financiar la implementarea acestui program.