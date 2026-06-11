Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci cireșe zilnic

Cireșele se numără printre fructele preferate ale verii, fiind consumate atât ca gustare, cât și în diverse deserturi sau combinații pentru micul dejun. Deși sunt apreciate pentru gustul lor dulce și proprietățile nutritive, specialiștii atrag atenția că acestea trebuie consumate cu moderație.

Potrivit experților citați de publicația spaniolă El Economista, cireșele aduc numeroase beneficii organismului, însă conțin și zaharuri naturale. Din acest motiv, persoanele care încearcă să își controleze greutatea sau să slăbească ar trebui să fie atente la cantitățile consumate. Pentru majoritatea oamenilor, însă, un consum moderat este considerat sigur și benefic.

O sursă importantă de vitamine și antioxidanți

Din punct de vedere nutrițional, cireșele furnizează carbohidrați care oferă energie organismului și fibre alimentare ce susțin digestia și contribuie la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Aceste fructe sunt bogate în vitamina C, vitamine din complexul B și minerale precum potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, zinc și cupru.

În plus, cireșele conțin compuși antioxidanți valoroși, printre care polifenoli, antocianine și flavonoide. Aceștia ajută la combaterea stresului oxidativ și la protejarea celulelor împotriva proceselor asociate îmbătrânirii și apariției unor boli cronice.

Care este porția recomandată

Chiar dacă sunt considerate un aliment sănătos, consumul excesiv nu este recomandat. Specialiștii indică o porție de aproximativ 150 de grame atunci când cireșele sunt consumate între mese, ca gustare.

Dacă sunt servite după masa principală, cantitatea poate crește până la aproximativ 200 de grame. Respectarea acestor recomandări permite valorificarea beneficiilor nutriționale fără un aport excesiv de zaharuri.

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Persoanele care trebuie să fie prudente

Există anumite categorii pentru care consumul de cireșe necesită mai multă atenție. Printre acestea se numără persoanele cu diabet, rezistență la insulină, afecțiuni intestinale, alergii alimentare sau litiază renală.

Medicii recomandă consultarea unui specialist înainte de introducerea frecventă a acestui fruct în alimentație, pentru a evita eventualele complicații.

Efectul neașteptat asupra somnului

Un beneficiu mai puțin cunoscut al cireșelor este legat de calitatea somnului. Aceste fructe conțin substanțe care favorizează producția de melatonină, hormonul care reglează ciclul somn-veghe.

Din acest motiv, consumul de cireșe poate accentua senzația de somnolență și poate contribui la un somn mai odihnitor. Specialiștii recomandă consumarea lor cu câteva ore înainte de culcare pentru a beneficia de acest efect natural de relaxare.