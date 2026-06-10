Cel mai bun desert fără coacere și de sezon: Panna Cotta de căpșuni

Panna cotta cu căpșuni și jeleu este un desert elegant, cu o textură delicată și un gust echilibrat, care impresionează atât prin aspect, cât și prin savoare. Deși pare sofisticată, această specialitate italiană se prepară surprinzător de ușor, folosind doar câteva ingrediente simple.

Originară din regiunea Piemont, panna cotta se traduce prin „smântână gătită” și este apreciată pentru consistența sa fină și catifelată. În combinație cu aroma proaspătă a căpșunilor, desertul devine și mai rafinat, oferind un contrast perfect între dulceața cremei și notele ușor acrișoare ale fructelor.

O panna cotta reușită trebuie să fie suficient de fermă pentru a-și păstra forma, dar în același timp atât de delicată încât să se topească în gură. Jeleul și sosul de căpșuni completează perfect baza cremoasă, transformând fiecare porție într-o experiență răcoritoare și plină de savoare.

Ingrediente

Pentru panna cotta:

500 ml smântână pentru frișcă;

200 ml lapte integral;

100 g zahăr;

1 linguriță extract de vanilie;

10 g gelatină;

50 ml apă rece.

Pentru jeleul și sosul de căpșuni:

300 g căpșuni proaspete;

60 g zahăr;

1 linguriță suc de lămâie;

fructe proaspete pentru decor.

Mod de preparare

Prepararea bazei de panna cotta

Începe prin a hidrata gelatina în apa rece și las-o deoparte aproximativ 10 minute.

Între timp, pune într-o cratiță smântâna pentru frișcă, laptele, zahărul și extractul de vanilie. Încălzește amestecul la foc mic, amestecând ocazional, până când devine fierbinte, fără a ajunge la punctul de fierbere.

Ia vasul de pe foc și adaugă gelatina hidratată. Amestecă energic până când aceasta se dizolvă complet și compoziția capătă o textură perfect omogenă.

Toarnă crema în forme individuale sau în pahare pentru desert și las-o să se răcească la temperatura camerei. După aceea, transferă recipientele în frigider pentru cel puțin 4-5 ore, de preferat peste noapte, până când panna cotta se întărește.

Prepararea sosului de căpșuni

Pune căpșunile tăiate într-o crăticioară împreună cu zahărul și sucul de lămâie. Fierbe la foc mic timp de 8-10 minute, până când fructele se înmoaie și formează un sos aromat și intens colorat.

Mixează compoziția cu blenderul până obții o consistență fină. Pentru un rezultat mai rafinat, poți trece sosul printr-o sită pentru a elimina semințele.

Lasă sosul să se răcească complet înainte de utilizare.

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Asamblarea desertului

Pentru a scoate panna cotta din forme, introdu baza recipientului câteva secunde în apă caldă și răstoarnă cu grijă desertul pe farfurii.

Toarnă sosul de căpșuni peste fiecare porție, lăsându-l să se prelingă natural pe margini. Decorează cu căpșuni proaspete, afine sau coacăze roșii pentru un aspect spectaculos.

Sfaturi pentru o panna cotta perfectă

Evită să fierbi smântâna, deoarece își poate modifica textura și poate deveni granulată.

Alege căpșuni bine coapte pentru un gust intens și o culoare vibrantă.

Pentru o aromă mai proaspătă, adaugă puțină coajă rasă de lămâie în sos.

Dacă preferi un desert mai ușor, poți înlocui o parte din smântână cu lapte.

Servește panna cotta foarte rece pentru a te bucura de textura sa fină și cremoasă.

Cu aspect elegant și gust delicat, panna cotta cu căpșuni și jeleu este alegerea ideală pentru mesele festive, dar și pentru momentele în care vrei să pregătești un desert rafinat fără prea mult efort.