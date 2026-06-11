Sanatoriul groazei: Pacienți legați de paturi, la Spitalul de Psihiatrie Săpunari din judeţul Călăraşi

Sursă: Realitatea.Net

Anchetă de amploare în județul Călărași, unde 20 de cadre medicale de la Spitalul de Psihiatrie Săpunari au fost plasate sub control judiciar. Asistentele și infirmierii sunt acuzați că ar fi imobilizat ilegal mai mulți pacienți internați, încălcând flagrant procedurile medicale și normele de siguranță prevăzute de lege.

Clipe de coșmar pentru bolnavii internați la Spitalul de Psihiatrie Săpunari din județul Călărași. Potrivit datelor oficiale furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, mai mulți pacienți internați de bunăvoie în unitatea medicală au fost supuși unui regim de teroare și privare ilegală de libertate.

Anchetatorii au stabilit că faptele s-au derulat pe parcursul verii anului trecut, mai exact în intervalul 6 iulie – 25 august 2025. În această perioadă, șapte persoane vătămate, diagnosticate cu afecțiuni psihiatrice acute și care se aflau sub tratament în regim de internare voluntară, au fost transformate în victime ale propriilor îngrijitori. Personalul medical, format din 23 de asistenți și infirmieri, a recurs în mod repetat la măsuri restrictive dure, imobilizând fizic pacienții prin tehnici de contenționare. Procurorii subliniază că aceste acțiuni au fost aplicate abuziv, fără a respecta sub nicio formă condițiile stricte, procedurile obligatorii sau durata maximă permise de Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.

Sesizarea oficială care a declanșat verificările de la Săpunari

Întregul caz a ieșit la lumină în urma unei sesizări ferme venite din partea Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Instituția a semnalat tratamentele inumane și degradante la care erau supuși pacienții spitalului din Călărași, dosarul fiind înregistrat imediat și dat în lucru ofițerilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași – Serviciul de Investigații Criminale.

Ancheta a culminat recent cu o acțiune în forță a autorităților, desfășurată în contextul mai larg al Operațiunii naționale Jupiter. Sub coordonarea directă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, forțele de ordine au descins la adresele celor implicați pentru a strânge probe și a pune capăt abuzurilor din spital.

Percheziții masive și acuzații grave aduse cadrelor medicale

Desfășurarea de forțe a fost una impresionantă, fiind mobilizate echipaje din aproape tot județul. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub supravegherea procurorilor de caz, au pus în executare nu mai puțin de 24 de percheziții domiciliare și 23 de mandate de aducere pe numele personalului medical suspectat. Lista infracțiunilor pentru care sunt cercetați cei 23 de infirmieri și asistenți este extrem de lungă și include lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals și purtare abuzivă.

Pentru ca descinderile și reținerile să se desfășoare în siguranță, la operațiune au participat numeroase structuri din cadrul IPJ Călărași. Printre aceștia s-au numărat polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic, dar și agenți din cadrul polițiilor municipale și orășenești din Călărași, Oltenița, Fundulea, Lehliu-Gară și Budești. Suportul tactic și intervenția directă în locațiile vizate au fost asigurate de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au sprijinit procurorii în aducerea suspecților la audieri.