OMS publică un ghid actualizat pentru protecția împotriva caniculei

Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS/Europa) a publicat joi ghidul actualizat privind Planurile de Acțiune pentru Caniculă și Sănătate (Heat-Health Action Plans Guidance), un cadru științific pentru guverne pentru organizarea măsurilor de protecție împotriva valurilor de căldură, transmite Xinhua.

Noul ghid, ediția a doua față de prima versiune publicată în 2008, oferă recomandări bazate pe dovezi în jurul a opt elemente de bază: guvernanță, sisteme de avertizare privind canicula, identificarea populațiilor cu risc crescut, comunicarea riscurilor, reziliența sistemului de sănătate, reducerea expunerii la căldură, supraveghere și evaluare.

Potrivit OMS/Europa, căldura extremă provoacă tot mai multe probleme de sănătate și decese premature în fiecare an, bolile cardiovasculare fiind printre cele mai afectate de valurile de căldură. Urbanizarea și creșterea numărului de persoane vulnerabile – vârstnici și persoane cu afecțiuni preexistente – fac din canicula prelungită o amenințare crescută pentru sănătatea publică.

„Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent. Peste 200.000 de oameni din Europa au murit din cauza căldurii în doar ultimii patru ani” , a declarat directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Henri P. Kluge. „Căldura este un ucigaș tăcut, dar nu este unul inevitabil ”, a adăugat el, precizând că noul ghid oferă autorităților o foaie de parcurs clară pentru sisteme de pregătire care salvează vieți.

Cele mai multe decese premature cauzate de căldură în Europa au fost înregistrate în Italia, urmată de Spania, Germania și Grecia, aceasta din urmă având cel mai mare număr de decese la un milion de locuitori. Potrivit Institutului Robert Koch din Germania, țara a înregistrat aproximativ 2.500 de decese legate de căldură în 2025, cei mai afectați fiind vârstnicii și persoanele cu afecțiuni preexistente.

Sursă: Xinhua, WHO/Europe