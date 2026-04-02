Ce e bine să știi atunci când trebuie să faci o coronarografie

Dacă medicul v-a recomandat o coronarografie, este bine să știți că aceasta este o investigație minim invazivă, care se face cu internare scurtă sau cu spitalizare de zi, sub anestezie locală, uneori și cu sedare ușoară, în funcție de caz. Pacientul rămâne conștient pe toată durata desfășurării ei. Utilitatea investigației constă în localizarea precisă a îngustărilor sau a blocajelor din arterele coronariene, care alimentează inima cu sânge, cauzate de plăci de aterom.

Investigația presupune introducerea unui cateter prin artera radială (la încheietura mâinii) sau femurală (în zona inghinală) și deplasarea acestuia până la nivelul arterelor coronare, unde medicul injectează o substanță de contrast. Astfel, vasele de sânge devin vizibile la angiograf, un aparat performant, care folosește raze X pentru redarea imaginilor detaliate ale unor stenoze sau blocaje coronariene.

În ceea ce privește pregătirea pentru coronarografie, în ziua procedurii, pacientul trebuie să respecte un repaus alimentar, conform indicațiilor primite. Sunt necesare mai multe analize de laborator, care să arate dacă există o afectare a funcției renale sau anemie și se evaluează istoricul de reacții alergice la contrast.

Dacă pacientul urmează tratament anticoagulant, trebuie să discute cu medicul acest lucru, pentru că poate fi necesară modificarea sau întreruperea medicației. De asemenea, înainte de intervenție este obligatorie evaluarea cardiologică, care stabilește dacă această procedură de cardiologie intervențională poate fi realizată în siguranță pentru pacient.

Advertising

Advertising

În timpul coronarografiei, medicul poate decide tratarea stenozelor identificate. În funcție de particularitățile fiecărui caz, tratamentul poate fi realizat printr-o angioplastie coronariană cu stent, în același timp operator, sau ulterior, prin bypass aorto-coronarian, care este o intervenție chirurgicală.

Angioplastia coronariană cu stent constă în utilizarea unui alt cateter, prin care este introdus în artera coronară un mic balon special, pentru lărgirea arterei blocate sau îngustate, urmată de fixarea unui stent, care este un mic dispozitiv metalic, pentru a menține artera deschisă și a restabili astfel circulația normală. În acest fel, este redus riscul de complicații grave, precum un infarct miocardic acut. Angioplastia coronariană este o procedură minim invazivă, asemenea coronarografiei, recuperarea pacientului fiind rapidă, comparativ cu o intervenție de chirurgie cardiovasculară.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la proceduri de cardiologie intervențională pentru diagnostic avansat și tratament endovascular realizate în Laboratorul de Cateterism, dotat cu echipamente medicale ultraperformante, cum sunt cele două angiografe Philips Azurion 7, de ultimă generație. Cu ajutorul acestora, o echipă medicală formată din profesioniști cu vastă experiență clinică și înaltă pregătire profesională realizează cu succes proceduri minim invazive, inclusiv coronarografii și angioplastii cu stent, în condiții de siguranță sporită pentru pacient.

În funcție de indicație, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții beneficiază și de tratament prin chirurgie cardiovasculară sau prin proceduri hibride, care îmbină cardiologia intervențională și chirurgia cardiovasculară. Abordarea este personalizată, astfel încât fiecare pacient să aibă acces la cea mai potrivită metodă de tratament pentru cazul său.