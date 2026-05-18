De ce poți avea colesterol mare chiar dacă ai o alimentație sănătoasă. Ce alte cauze există

Îți umpli farfuria cu fructe, legume, cereale integrale și alegi proteine slabe, însă rezultatele analizelor indică un nivel crescut al colesterolului? Specialiștii spun că alimentația este doar unul dintre factorii care influențează sănătatea cardiovasculară.

Potrivit dr. John Higgins, cardiolog la McGovern Medical School din cadrul UTHealth Houston, colesterolul poate fi influențat de numeroși factori, de la stilul de viață și anumite afecțiuni medicale până la moștenirea genetică. Astfel, chiar și în cazul unei diete echilibrate, valorile colesterolului pot rămâne ridicate, scrie Health Central .

Colesterolul este o substanță grasă produsă în mod natural de organism și are un rol important în formarea celulelor, vitaminelor și hormonilor. Cu toate acestea, atunci când nivelul său depășește limitele recomandate, poate deveni un factor de risc pentru sănătate.

Există două tipuri principale de colesterol. LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, se poate depune pe pereții vaselor de sânge și crește riscul de infarct sau accident vascular cerebral. HDL, numit și „colesterol bun”, contribuie la eliminarea excesului de colesterol din sânge.

Deși ficatul produce cea mai mare parte a colesterolului, dieta nu este singurul element care influențează valorile acestuia.

Alcoolul

Unul dintre factorii care pot afecta colesterolul este consumul de alcool. În cantități reduse sau moderate, acesta poate avea uneori efecte benefice asupra colesterolului HDL. Însă consumul excesiv poate produce efectul opus, crescând nivelul colesterolului LDL și al trigliceridelor. Studiile arată că persoanele care consumă alcool în cantități mari prezintă un risc mai mare de tulburări ale metabolismului lipidic. Reducerea consumului poate contribui la îmbunătățirea analizelor.

Diabetul

Diabetul reprezintă un alt factor important. Aproximativ 70% dintre persoanele cu diabet de tip 2 se confruntă și cu niveluri crescute ale colesterolului, situație cunoscută sub denumirea de dislipidemie diabetică. Atunci când glicemia nu este controlată, excesul de zahăr din sânge poate modifica particulele LDL, favorizând depunerea lor în artere și creșterea riscului cardiovascular.

Factorii genetici

Factorul genetic are, de asemenea, o influență semnificativă. Potrivit specialiștilor, aproximativ 70% din nivelul colesterolului poate fi influențat de moștenirea genetică. Dacă există antecedente familiale, menținerea unor valori normale poate fi mai dificilă. În unele cazuri, poate fi vorba despre hipercolesterolemie familială, o afecțiune genetică ce determină acumularea colesterolului LDL și necesită tratament medicamentos.

Lipsa activității fizice

Lipsa activității fizice poate contribui și ea la dezechilibrele colesterolului. Exercițiile regulate ajută la creșterea colesterolului HDL și susțin eliminarea excesului de LDL din organism. Specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Chiar și schimbările mici în rutină pot avea efecte benefice asupra sănătății.

Există și alte afecțiuni care pot influența colesterolul. Printre acestea se numără boala cronică de rinichi, hipotiroidismul și lupusul. În plus, anumite tratamente medicamentoase administrate pentru afecțiuni cronice pot modifica valorile analizelor.

Fumatul

Fumatul este un alt factor care afectează sănătatea cardiovasculară. Acesta poate reduce nivelul colesterolului HDL și poate favoriza creșterea colesterolului LDL, contribuind la inflamație și la deteriorarea vaselor de sânge. Chiar și după renunțarea la fumat, efectele se pot menține o perioadă.

În cazul unui colesterol ridicat, medicii recomandă schimbări ale stilului de viață, precum reducerea consumului de grăsimi saturate, alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool și controlul greutății corporale.

Totuși, pentru unele persoane, aceste măsuri nu sunt suficiente. În astfel de situații, medicul poate recomanda tratament medicamentos, cele mai utilizate fiind statinele, medicamente care reduc producția colesterolului în ficat și ajută organismul să elimine excesul din sânge.

Specialiștii atrag atenția că fiecare persoană este diferită, iar rezultatele analizelor trebuie evaluate în contextul istoricului medical și al factorilor individuali de risc.

