Un ou de struț vechi de 165 de ani, adus din Sahara, poate fi admirat la Muzeul din Oradea

Un ou de struț cu o vechime de 165 de ani, descoperit în Sahara și ajuns în România în urmă cu mai bine de un secol, este expus în această lună la Muzeul Orașului Oradea, în cadrul proiectului „Exponatul lunii”.

Piesa este considerată una dintre cele mai rare și valoroase din colecția oologică a muzeului, o colecție impresionantă ce cuprinde aproximativ 14.000 de exemplare și 3.600 de ponte provenite de la 660 de specii de păsări, scrie Agerpres .

Potrivit reprezentanților Muzeului Țării Crișurilor, o mare parte dintre exponate provin din colecțiile lui Ladislau Dobay și Ernest Andrassy, dar și din activitatea de cercetare desfășurată de specialiștii instituției, printre care Tamas Beczy, Kovats Lajos și Poliș Rozalia.

Specialiștii afirmă că oul aparține struțului nord-african (Struthio camelus camelus) și reprezintă atât cel mai vechi, cât și cel mai mare exemplar din colecția muzeului.

Piesa impresionează nu doar prin dimensiuni, aproximativ 15 x 13 centimetri și o greutate de 1,4 kilograme, ci și prin povestea sa. Pe coaja oului există o inscripție realizată cu cerneală, în limba germană, care indică locul și perioada descoperirii sale: „Găsit în deșertul Sahara, în Egipt, în februarie 1860”.

Această mențiune a stârnit interesul cercetătorilor și a ridicat mai multe întrebări. Deși documentele indică Sahara drept loc de proveniență, habitatul cunoscut al struțului african este reprezentat în principal de savane și regiuni semi-aride, nu de zone complet deșertice. Din acest motiv, specialiștii cred că oul ar fi putut proveni dintr-o regiune de tranziție aflată la marginea deșertului.

Exemplarul a intrat în patrimoniul muzeului prin schimburi internaționale și este menționat și în lucrarea „Catalogue of the oological collection of the museum in Oradea”, publicată în 1971 de cercetătorul Tamas Beczy.

Struțul african este cea mai mare pasăre care trăiește în prezent pe planetă, putând ajunge la o înălțime de 2,75 metri și o greutate de aproximativ 150 de kilograme. Cu toate acestea, deși produce cel mai mare ou dintre speciile actuale, acesta reprezintă doar între 1% și 4% din dimensiunea femelei adulte, fiind considerat cel mai mic raportat la mărimea păsării.

Muzeografii amintesc și câteva aspecte interesante despre această specie. Deși ouăle de struț nu sunt consumate în mod obișnuit de oameni, ele erau folosite încă de acum aproximativ 75.000 de ani pentru realizarea obiectelor decorative și a recipientelor. Totodată, procesul de clocire este împărțit între femelă și mascul: femela stă pe ouă pe timpul zilei, iar masculul noaptea, datorită culorilor care îi ajută să se camufleze mai bine în mediul înconjurător.

Realitatea.NET | Care este vârsta la care oamenii sunt cel mai puțin fericiți. Cercetătorii vorbesc despre „curba fericirii”