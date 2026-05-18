Anchetă pentru neglijenţă în serviciu după sinuciderea în arest a sibiencei acuzate că şi-a ucis mama

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au deschis un dosar pentru neglijenţă în serviciu după ce Amina Păştină, femeia acuzată că şi-a ucis mama, s-a sinucis în arestul IPJ Alba folosind o lamă de ras de unică folosinţă. Atenție, urmează informații și detalii cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Parchetul preia cazul și deschide dosar pentru neglijență în serviciu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat luni că a preluat dosarul penal privind moartea Amianei Păştină, după o sesizare din oficiu, și desfășoară cercetări pentru neglijență în serviciu.

„Astfel, în perioada 14-15.05.2026, în timp ce era privată de libertate în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, o persoană de sex feminin şi-a provocat o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi cu o lamă de ras de unică folosinţă şi a decedat”, precizează instituția.

Procurorii vor analiza modul în care polițiștii responsabili de supravegherea persoanelor private de libertate și-au îndeplinit atribuțiile, „inclusiv prin raportare la starea psihică a victimei şi la interdicţiile impuse de procurorul de caz”.

Cum a fost găsită Amiana Păştină în arest

Potrivit IPJ Alba, femeia de 38 de ani a fost descoperită vineri dimineață, în baia camerei de detenție, în stare de inconștiență.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, poliţiştii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenţie, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconştienţă şi prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care şi-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosinţă”, preciza IPJ Alba.

Deși a fost solicitat un echipaj medical, medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul femeii.

Sibianca se afla în arest preventiv în baza unui mandat emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru omor calificat.

IPJ Alba a precizat că, pe durata custodierii aceasta a beneficiat de consiliere psihologică repetată, din cauza comportamentului imprevizibil, i s-a interzis cazarea cu alte persoane private de libertate și nu a avut contact cu exteriorul, „cu excepţia copiilor săi minori”.

Conducerea IPJ Alba a anunțat că a început verificări interne privind modul în care polițiștii și-au îndeplinit atribuțiile.

Motivul pentru care era cercetată

Amiana Păştină era acuzată că în vara anului 2024 și-a ucis mama pentru a-i moșteni averea. Potrivit anchetatorilor, o asistentă medicală ar fi participat la crimă, administrând victimei somnifere.

Procurorii susțin că ulterior femeii de 59 de ani i-a fost administrat un sedativ foarte puternic în ceai, asistenta i-ar fi injectat un medicament, iar - ulterior - victima ar fi fost sufocată cu o pernă. După crimă, Păştină ar fi vândut bunurile mamei și s-ar fi mutat în Dubai.

Legături uimitoare cu un alt dosar de crimă

În dosar apare și numele Adrianei Viliginschi , fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în propria locuință din Sibiu.

Viliginschi este suspectată că ar fi consiliat-o pe Păştină în pregătirea crimei.

„Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, afirmau procurorii.