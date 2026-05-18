Incendiu puternic la o hală de dezmembrări auto și la o casă din Maramureș. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un incendiu puternic a izbucnit luni în localitatea Sarasău, unde flăcările au cuprins o hală de dezmembrări auto și o casă de locuit.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție pentru limitarea și stingerea incendiului.

Pompierii au mobilizat mai multe autospeciale și un echipaj SMURD

Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit echipe din cadrul a trei subunități de pompieri. Autoritățile au trimis:

cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă;

o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime;

o cisternă pentru alimentarea cu apă;

un echipaj de prim ajutor SMURD.

Mesaj Ro-Alert din cauza fumului dens

Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au transmis și un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației din zonă. Până în acest moment, nu au fost anunțate informații despre eventuale victime sau despre cauza izbucnirii incendiului. Intervenția pompierilor este în desfășurare.