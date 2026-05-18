Aparate din bucătărie care îți pot crește factura la curent. Specialiștii recomandă scoaterea lor din priză

Specialiștii atrag atenția asupra așa-numiților „vampiri energetici”, aparate care consumă energie chiar și atunci când sunt oprite. Într-o locuință obișnuită, astfel de dispozitive pot trece ușor neobservate, dar pot influența consumul total de electricitate. Pe fondul creșterii costurilor la energie, reducerea consumului de curent devine tot mai importantă pentru gospodării. Deși multe electrocasnice par inofensive, unele pot contribui semnificativ la factura lunară, chiar și atunci când nu sunt utilizate activ.

Expertul Michael Strickland, citat de simplyrecipes.com , recomandă deconectarea din priză a mai multor aparate electrocasnice din bucătărie pentru a reduce costurile.

Aparatul de cafea

Deși este utilizat frecvent, aparatul de cafea poate consuma energie și atunci când este oprit. Potrivit specialistului, acesta poate ajunge la un consum de aproximativ 4–5 kWh pe an chiar și în stand-by, ceea ce se reflectă în timp în factură.

Prăjitorul de pâine

Un alt aparat aparent banal, prăjitorul de pâine poate contribui la consumul inutil de energie atunci când rămâne conectat la priză. Experții recomandă deconectarea lui după utilizare.

Oala cu gătire lentă

Deși nu este folosită zilnic, oala cu gătire lentă poate influența consumul total de energie dacă rămâne conectată permanent. Specialiștii sugerează atenție sporită în utilizarea acestui tip de aparat.

Oala electrică sub presiune

În cazul oalei electrice sub presiune, deconectarea de la priză atunci când nu este folosită poate aduce economii semnificative. Potrivit expertului, utilizarea ocazională și scoaterea din priză pot reduce consumul cu aproximativ 30–40 kWh.

Cuptorul cu microunde

Nu în ultimul rând, cuptorul cu microunde este considerat un alt „vampir energetic”, deoarece consumă energie chiar și în modul stand-by. Din acest motiv, specialiștii recomandă deconectarea lui atunci când nu este utilizat.

