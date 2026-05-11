Prognoza meteo ANM pentru următoarele două săptămâni. Când vom avea temperaturi de vară în România

Vremea se schimbă puternic în această perioadă, iar meteorologii anunță alternanțe mari de temperatură în aproape toată țara. Potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, începutul perioadei aduce răcire, ploi și valori sub normalul lunii mai, însă spre final temperaturile vor începe din nou să crească.

ANM anunță că cele mai reci zile vor fi în jurul datei de 13 mai, când maximele vor scădea semnificativ în mai multe regiuni. În Banat, vremea se răcește accentuat până pe 13 mai. Temperaturile maxime vor coborî de la aproximativ 25 de grade la 16 grade, iar nopțile vor deveni reci, cu minime de aproximativ 5 grade.

După mijlocul săptămânii, valorile termice vor începe să crească treptat și vor depăși din nou 20 de grade spre finalul intervalului. Și în Crișana sunt anunțate variații importante. Maximele vor scădea până la 15 grade, apoi vor reveni treptat spre 23 de grade. În ambele regiuni, probabilitatea de ploaie va fi ridicată mai ales pe 12 și 13 mai, dar și după 16-17 mai.

Transilvania și Maramureș: răcire puternică și ploi aproape în fiecare zi

În Transilvania, temperaturile vor coborî de la 23 de grade la aproximativ 13 grade până la mijlocul săptămânii. Nopțile vor deveni reci, cu minime de aproximativ 4 grade. După 15 mai, vremea începe să se încălzească din nou, iar maximele vor urca spre 21-22 de grade.

Situația va fi asemănătoare și în Maramureș, unde temperaturile diurne vor scădea până la 15 grade, înainte să crească din nou spre 23 de grade la finalul perioadei. Meteorologii avertizează că ploile vor apărea aproape pe tot parcursul intervalului, cu intensificări în jurul datei de 13 mai și după 17 mai.

Moldova și Dobrogea: răcire la mijlocul săptămânii, apoi temperaturi în creștere

În Moldova, maximele vor coborî de la 23 la 16 grade până pe 13 mai, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 7 grade. După această perioadă rece, temperaturile vor începe să urce din nou, iar spre finalul intervalului se vor apropia de 22-23 de grade. Și în Dobrogea se anunță o răcire temporară. Maximele vor scădea spre 18 grade, iar nopțile vor deveni mai reci până în jurul datei de 15 mai. Ulterior, temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normalul perioadei.

În Muntenia, începutul săptămânii aduce temperaturi ridicate pentru această perioadă. Maximele vor urca până la 26 de grade pe 12 mai. După acest episod cald, temperaturile vor scădea cu aproximativ 3-4 grade. Meteorologii spun că ploile vor deveni tot mai frecvente și pot apărea aproape zilnic. În Oltenia, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime între 23 și 26 de grade. Și aici sunt așteptate averse pe arii extinse în a doua parte a intervalului.

La munte, vreme rece și precipitații aproape zilnice

În zonele montane, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, iar minimele între 3 și 7 grade. Meteorologii anunță ploi aproape zilnic la munte, mai ales după mijlocul săptămânii, iar în zonele înalte vremea va deveni rece pentru această perioadă din luna mai.