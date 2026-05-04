Scandal de spionaj în Austria: trei angajați ai ambasadei Rusiei, expulzați după acuzații grave

Guvernul din Austria a decis expulzarea a trei angajați ai ambasadei Federația Rusă, suspectați de implicare în activități de spionaj. Decizia vine într-un moment în care autoritățile austriece vorbesc deschis despre riscuri de securitate și despre necesitatea unei abordări mai ferme în relația cu diplomații ruși.

Ministrul de externe, Beate Meinl-Reisinger, a descris situația ca fiind o „problemă de securitate” și a anunțat o schimbare de direcție în politica externă, în special în ceea ce privește activitatea misiunilor diplomatice ruse.

Suspiciuni legate de activități de spionaj

Decizia autorităților vine după apariția unor informații în presa din Viena, potrivit cărora facilități diplomatice rusești ar fi fost folosite pentru monitorizarea unor organizații internaționale importante, precum Organizația Națiunilor Unite, OPEC și OSCE. În acest context, oficialii austrieci consideră că activitatea unor reprezentanți diplomatici depășește cadrul obișnuit al relațiilor internaționale.

Viena, un punct sensibil pe harta spionajului

Capitala Viena este frecvent menționată ca un centru important al activităților de informații, în special din cauza cadrului legal considerat mai permisiv. Un raport al serviciului federal de informații din Austria arată că misiunea diplomatică rusă din Viena este una dintre cele mai mari din Europa, cu aproximativ 220 de persoane. Autoritățile atrag atenția că acest număr ridicat nu poate fi explicat doar prin relațiile bilaterale sau prin prezența numeroaselor organizații internaționale din oraș.