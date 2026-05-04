Elon Musk, impresionat de Salina Slănic Prahova: Comentariul miliardarului a făcut videoclipul viral pe platforma X

Salina Slănic Prahova a ajuns în atenția întregii lumi după ce Elon Musk a reacționat la un videoclip cu galeriile subterane din România. Comentariul lăsat de proprietarul platformei X a transformat imaginile într-un fenomen viral, aducând o promovare neașteptată celei mai mari saline din Europa.

Elon Musk, fascinat de „Minele din Moria” ale României

Salina Slănic Prahova a ajuns în centrul atenției globale după ce Elon Musk a reacționat la un videoclip spectaculos care prezintă galeriile subterane din România. Totul a pornit de la o postare publicată pe contul „Tolkien Universe”, unde Mina Unirea a fost comparată cu legendarele Mine din Moria, celebrul regat subteran din trilogia „Stăpânul Inelelor”. Comentariul utilizatorului care a distribuit imaginile a fost unul sugestiv, afirmând că salina românească este cel mai apropiat loc de pe Pământ care seamănă cu universul imaginat de J.R.R. Tolkien.

Un singur cuvânt a declanșat fenomenul viral pe platforma X

Proprietarul platformei X și fondatorul Tesla, Elon Musk, a preluat postarea și a adăugat un comentariu scurt, dar de un impact imens: „Wow!”. Această reacție laconică a fost suficientă pentru a aduna instantaneu mii de aprecieri și distribuiri, transformând Mina Unirea într-un subiect de interes mondial. Interesul miliardarului pentru structuri industriale grandioase și arhitectură neconvențională este binecunoscut, iar imaginile cu spațiile vaste din Prahova par să fi rezonat cu estetica futuristă pe care acesta o promovează frecvent.

Monumentalitatea Minei Unirea și recordurile de la Slănic Prahova

Situată la aproximativ 100 de kilometri de București, Salina Slănic nu este doar un simplu obiectiv turistic, ci o minune a arhitecturii industriale. Mina Unirea este compusă din 14 camere trapezoidale masive, care ating înălțimi amețitoare de până la 54 de metru, oferind vizitatorilor o perspectivă copleșitoare asupra adâncurilor. Această dimensiune colosală este cea care susține comparația cu minele piticilor din literatura fantasy, geologii confirmând că structura de sare de aici este una dintre puținele din lume care permite o astfel de excavare grandioasă fără a compromite stabilitatea solului.

Dincolo de turism: Sănătate și microclimat unic în Europa

Pe lângă aspectul său vizual spectaculos, Salina Slănic este recunoscută internațional pentru microclimatul său constant, lipsit de alergeni și bogat în aerosoli salini. Aceste proprietăți fac din mina prahoveană nu doar o destinație de vizitat, ci și un important sanatoriu subteran utilizat pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. Astfel, „perla” județului Prahova reușește să îmbine fascinția pentru monumental cu beneficiile terapeutice, oferind o experiență completă care, grație lui Elon Musk, a reușit să pună din nou România pe harta celor mai spectaculoase locuri din lume.