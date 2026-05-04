Mesajul postat de Ilie Bolojan înainte de votul moțiunii de cenzură: "Respect pentru performanță"

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, cu doar câteva ore înainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzură depusă de PSD, AUR și Pace Întâi România, felicitări celor patru echipe de de tineri români care au scris istorie la Campionatul Mondial de robotică din SUA.

”RESPECT PENTRU PERFORMANȚĂ!

Felicitări reprezentanților României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile!

Patru echipe de tineri români sunt printre câștigătorii campionatului mondial de robotică „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiții de acest gen pentru elevi din lume.

Ne-au reprezentat:

🔹Echipa Velocity de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila – titlul mondial;

🔹Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău – locul al II-lea;

🔹Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București – locul al III-lea;

🔹Echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani – locul al IV-lea”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, premierul României a menționat faptul că ”duminică seara, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câștigă Campionatul Italiei”.

”Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism.

Hai România!”, a mai spus șeful Executivului.