Patronatele din Bulgaria cer eliminarea zilelor libere acordate când sărbătorile pică în weekend: „Pierdem milioane de euro”

Organizațiile patronale din Bulgaria cer schimbarea modului în care sunt acordate zilele libere legale, susținând că actualul sistem aduce pierderi importante economiei. Este vorba despre regula prin care, dacă o sărbătoare legală cade în weekend, ziua liberă este mutată în timpul săptămânii.

Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria consideră că această practică, introdusă în 2017, reduce numărul real de zile lucrate și afectează producția. Potrivit estimărilor organizației, fiecare zi nelucrătoare suplimentară ar costa economia între 90 și 120 de milioane de euro. În 2026, Bulgaria are deja 12 sărbători legale, iar angajatorii spun că se vor adăuga încă trei zile libere, ceea ce înseamnă mai puțin timp de muncă efectiv și un impact direct asupra activității economice.

Mai puține zile de muncă într-un an

Reprezentanții mediului de afaceri atrag atenția că, în total, Bulgaria ar putea avea cu aproximativ cinci zile lucrătoare mai puțin față de alți ani. Practic, echivalentul a aproape o săptămână de muncă dispare din calendar, lucru care, spun ei, afectează ritmul economic pe termen lung.

Directorul executiv al organizației, Dobrin Ivanov, a explicat că aceste calcule sunt orientative, dar reflectă dimensiunea impactului asupra economiei. În același timp, problema este amplificată de faptul că productivitatea muncii în Bulgaria rămâne mult sub nivelul din vestul Europei. Estimările arată că un angajat bulgar produce de aproximativ patru ori mai puțină valoare decât unul din Germania, în aceeași perioadă de timp.

Propuneri respinse până acum

Ideea de a elimina zilele libere compensatorii a mai fost discutată și la nivel politic. O propunere legislativă venită din partea partidului Democratic Bulgaria viza tocmai această schimbare, însă a fost respinsă în urma negocierilor, iar sistemul actual a rămas neschimbat.