Cel puțin 3 morți și 38 de răniți în timpul unui spectacol auto, în Columbia

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 38 au fost rănite duminică, în Columbia, în timpul unui spectacol auto, după ce șoferița unui monster truck a pierdut controlul vehiculului și a intrat în mulțimea de spectatori, au anunțat autoritățile, citate de AFP.

Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, vehiculul de tip 4x4, cu roți supradimensionate, rula pe un traseu cu obstacole în cadrul unei demonstrații organizate în orașul Popayán.

După executarea unei acrobații, șoferița nu a mai reușit să frâneze, iar mașina a scăpat de sub control, a rupt barierele metalice de protecție și a intrat în zona destinată publicului.

„Suntem profund îndurerați de acest accident (...) care a provocat, conform datelor provizorii, peste 38 de răniți și trei decese”, a declarat Juan Carlos Muñoz, primarul oraşului Popayán.

Printre victimele decedate se numără și o fetiță, iar mai mulți minori au fost răniți, potrivit presei locale. Echipele de intervenție — pompieri și paramedici — au acordat îngrijiri la fața locului, iar o parte dintre răniți au fost transportați la spitalele din oraș, a precizat guvernatorul regiunii.