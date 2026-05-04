Anunț devastator: kerosenul s-ar putea epuiza în șase săptămâni. Mii de zboruri, anulate

Sursă: Realitatea PLUS

Situație tensionată în transportul aerian european, unde mii de curse riscă să fie anulate în perioada următoare din cauza penuriei de kerosen. Companiile aeriene avertizează că turiștii ar putea rămâne fără zboruri, iar în multe cazuri fără compensații, chiar dacă biletele au fost cumpărate din timp, conform Realitatea PLUS.

Totul vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la dublarea prețului kerosenului și la blocaje serioase în aprovizionare. Analiștii spun că rezervele actuale ar putea ajunge pentru aproximativ șase săptămâni, iar lipsa unei intervenții rapide ar putea afecta puternic traficul aerian în plin sezon de vacanță.

Combustibilul se scumpește, zborurile se reduc

În acest context, tot mai multe companii aeriene se confruntă cu presiuni financiare majore, unele fiind deja în pragul falimentului. Există și riscul ca anumite destinații turistice să fie eliminate temporar din rețelele de zbor, din lipsă de resurse.

Pentru că situația este considerată excepțională, turiștii ar putea să nu beneficieze de compensații în cazul anulării zborurilor. Asta înseamnă că mulți pasageri s-ar putea trezi că biletele cumpărate nu le mai garantează călătoria, fără să primească despăgubiri.

Europa caută soluții de urgență

Problema este agravată și de faptul că, spre deosebire de benzină sau motorină, pentru kerosen nu există rezerve strategice obligatorii la nivel european. În lipsa acestui „buffer”, sectorul aviatic este mult mai vulnerabil în fața unor astfel de crize.

Blocajele din Strâmtoarea Hormuz, pe unde trece o parte importantă din petrolul mondial și din combustibilul pentru aviație, au amplificat presiunea asupra pieței. În acest moment, Comisia Europeană analizează soluții de urgență, inclusiv obligarea statelor membre să constituie rezerve de combustibil pentru avioane și să le redistribuie în funcție de necesități.