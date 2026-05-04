Focar de Hantavirus pe o navă de croazieră: trei morți și un pacient în stare critică

Un incident medical grav a avut loc la bordul navei de expediție MV Hondius, unde un focar suspect de Hantavirus a dus la moartea a trei persoane și la internarea de urgență a unui turist britanic. Autoritățile sanitare internaționale monitorizează situația, în timp ce operațiunile de repatriere și investigațiile epidemiologice sunt în plină desfășurare.

Situație critică la bordul navei

Potrivit informațiilor oficiale, trei pasageri și-au pierdut viața după ce au prezentat simptome severe în timpul croazierei. În același timp, un bărbat din Marea Britanie se află în stare critică, internat într-o unitate de terapie intensivă din Africa de Sud. De asemenea, doi membri ai echipajului necesită îngrijiri medicale.

Cazul confirmat de infecție cu Hantavirus a declanșat alertă în rândul specialiștilor în sănătate publică, având în vedere raritatea și potențialul sever al bolii.

Cum s-ar fi produs infectarea

Conform datelor furnizate de autorități, turistul britanic s-ar fi îmbolnăvit în timpul călătoriei dintre Sfânta Elena și Insula Ascension. Ulterior, acesta a fost transferat dintr-o unitate medicală locală către un spital din Africa de Sud, în zona Sandton, pentru tratament specializat.

Analizele de laborator au confirmat prezența virusului, iar medicii depun eforturi pentru stabilizarea pacientului.

Primele victime ale focarului

Primul deces a fost înregistrat în cazul unui bărbat în vârstă de 70 de ani, care a prezentat simptome acute precum febră, dureri de cap, afecțiuni digestive și stare generală alterată. Acesta se afla pe ruta dintre Ushuaia și Sfânta Elena.

La scurt timp, și soția sa, o femeie de 69 de ani din Țările de Jos, a murit în urma unor complicații similare. Al treilea deces a fost confirmat ulterior, în contextul aceluiași focar.

Ce este Hantavirusul și cum se transmite

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, Hantavirusul este o infecție rară, transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate. Virusul poate ajunge în organism prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urină, salivă sau excremente ale acestora.

Transmiterea de la om la om este extrem de rară, însă nu poate fi exclusă complet în anumite condiții.

Autoritățile sanitare investighează în prezent condițiile de la bordul navei MV Hondius pentru a identifica sursa exactă a infecției și pentru a preveni extinderea focarului. De asemenea, sunt aplicate măsuri stricte de monitorizare a pasagerilor și echipajului.