Autoritățile elene au instituit măsuri stricte de carantină după confirmarea primului caz, pe 15 martie, în încercarea de a limita răspândirea bolii către Grecia continentală și alte state europene. Insula a fost practic izolată, iar circulația animalelor este sever restricționată.

Febra aftoasă este o boală virală extrem de contagioasă care afectează bovinele, porcinele, ovinele și caprinele, însă nu prezintă risc pentru oameni.

Impact economic devastator

Situația este deosebit de gravă pentru Lesbos, unde sectorul zootehnic reprezintă aproximativ 80% din economia locală. Sacrificarea în masă a animalelor a generat pierderi semnificative, iar fermierii și procesatorii resimt deja efectele.

„Situația este dramatică. Pierderile din vânzările de carne și lapte cresc de la o zi la alta”, a declarat Fotis Giannakis, reprezentant al industriei locale de abatoare.

Autoritățile insistă că obiectivul principal este limitarea focarului la nivel insular. „Boala nu trebuie să părăsească insula. Dacă ajunge pe Grecia continentală, ar fi un scenariu catastrofal pentru creșterea animalelor”, au transmis surse din Ministerul Agriculturii.

Măsuri drastice și sprijin european

În contextul crizei, ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas, a mers la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni privind gestionarea situației. Comisia Europeană susține măsurile impuse de Grecia, subliniind că restricțiile de transport și biosecuritatea strictă sunt esențiale.

„Aceasta este singura modalitate eficientă de a aduce situația sub control”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Uniunea Europeană este pregătită să ofere sprijin rapid, inclusiv vaccinuri adaptate tulpinii identificate, prin intermediul băncii de antigeni.

Arestări și controale stricte

Pentru a asigura respectarea restricțiilor, autoritățile au intensificat controalele, iar aproximativ 100 de persoane au fost deja arestate pentru încălcarea regulilor de biosecuritate.

În plus, toate transporturile de animale destinate sacrificării sunt condiționate de efectuarea unui test PCR, măsură introdusă încă din iunie anul trecut.

Perioadă critică înainte de Paște

Guvernul elen privește cu îngrijorare perioada următoare Paștelui ortodox, când consumul de carne crește semnificativ, iar circulația animalelor atinge un vârf anual, un context care ar putea accelera răspândirea virusului.

Criza actuală vine după un alt episod dificil pentru zootehnia elenă, marcat de focarul de variolă ovină și caprină din anul precedent, menținând autoritățile în stare de alertă maximă.