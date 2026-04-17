UPDATE - Noi negocieri de pace la forumul diplomatic din Antalya

Turcia organizează, începând de astăzi, un amplu forum diplomatic care îl va găzdui, printre alții, pe prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, într-un moment în care Islamabadul își intensifică eforturile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Miniștrii de externe ai Turciei, Pakistanului, Arabiei Saudite și Egiptului se vor întâlni în marja forumului. Războiul și blocada strâmtorii Ormuz, rută strategică de tranzit, ar trebui să se afle în centrul discuțiilor.

Reprezentanți din peste 150 de țări sunt așteptați la Antalya, stațiune balneară din sudul Turciei, inclusiv peste 20 de șefi de stat și de guvern. Printre aceștia se numără președintele sirian Ahmed Al-Charaa și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

UPDATE - Libanul acuză Israelul că a încălcat armistițiul abia intrat în vigoare

O pauză de zece zile a început vineri dimineață la miezul nopții, ora locală, după o lună și jumătate de conflict între Israel și Hezbollah.

Armata libaneză a menționat pe X «un anumit număr de încălcări ale acordului», la câteva ore după intrarea în vigoare a încetării focului, «mai multe acte de agresiune israeliene fiind înregistrate, fără a mai socoti bombardamentele sporadice care au lovit mai multe sate».