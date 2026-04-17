Vicepremierul Oana Gheorghiu, cu atribuții în restructurarea companiilor de stat cu probleme, a anunțat joi că CFR Marfă își va anunța falimentul până la 31 mai, iar activitatea și o parte dintre angajați vor fi transferați treptat către Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat Gheorghiu.

Vicepremierul a mai afirmat că la CFR Marfă n-ar fi tensiuni sociale și că Ministerul Transporturilor este într-un „dialog constructiv” cu sindicatul.

Ceferiștii contrazic varianta oficială: „Realitatea este cu totul alta”

Pe grupul de Facebook FEROVIARI-intre profesie si pasiune, opiniile oamenilor din sistem conturează o altă realitate legată atât de falimentul CFR Marfă, cât și despre activitatea în noua companie care urmează să-i ia locul.

Comentariile reflectă frustrarea acumulată în ani de subfinanțare, restructurări și pierderi masive de personal calificat.

Lipsa investițiilor în material rulant: „În CFR Marfă trebuia investit masiv, ar fi fost bune niște locomotive electrice noi (de exemplu Smartron sau Lema).”

Probleme de salarizare și suspiciuni privind gestionarea resurselor: „Salarizare restricționat mult, drepturi tăiate, vinovați. DNA nu face nimic pentru a intra pe fir, să se constate că în multe depouri materialul rulant e acaparat de o firmă nou‑înființată care angajează pensionari la greu. Personalul activ pleacă la alte societăți comerciale din cauze multiple.”

Temeri privind vânzarea materialului rulant: „Măcar încă 200 de locomotive din cele 500 să fie transferate la Carpatica și să nu fie vândute în cârdășie cu ANAF, la preț de fier vechi, pentru a fi luate ieftin de privați.”

Nemulțumiri legate de conducere: „Aceiași oameni, aceleași probleme”

Comentarii la fel de critice au fost exprimate și față de compania care va prelua activitatea și o parte dintre angajații CFR Marfă.

Potrivit site-ului specializat Club Feroviar, dintre cei 2.900 de angajați de la CFR Marfă, aproape 2.500 se vor transfera la noua companie, iar primele contracte pe care le va semna vor fi cele cu MApN. Noua companie ar urma să cumpere de la CFR Marfă aproximativ 6.500 de vagoane, 200 de locomotive, precum și secții de reparat vagoane și locomotive.

Problema și temerea exprimate de feroviari este că noua companie de stat nu va face decât să preia și deficiențele celei dispărute, unul dintre argumente fiind că un fost director CFR Marfă se ocupă acum de Carpatica.

„Cine a plecat voluntar? Pui la Carpatica același director care a falimentat Marfa?” (Daniel Apostolache, fost director CFR Marfă - N.R.).

Și informația despre salariile compensatorii este conntestată.

„Cine a luat salarii compensatorii? Niște mincinoși.”

„Și-au bătut joc de angajații de la CFR Marfă în ultimul hal! Sunt niște mincinoși! Nimeni nu a primit salarii compensatorii! Pe mulți dintre angajați ne țin cu salariul diminuat cu 20%, în RPL-uri de 18 luni, iar alții au salariu și de la Marfă, și de la Carpatica! La Carpatica se plătește foarte prost, majoritatea sporurilor tăiate. Mulțumim sindicatelor pentru teatrul ieftin! Ne merităm soarta...”

„UN DEZASTRU! Cei ce au plecat la Carpatica sunt batjocoriți! O magazioneră a stat 18 ore la serviciu, dar a fost pontată doar 4 ore, cât a făcut documentația unui tren!” sunt doar câteva dintre comentariile legate de situația creată la CFR Marfă.