Noile sisteme sunt introduse pentru a combate două dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave și mortale: utilizarea telefonului la volan și nepurtarea centurii.

Poliția anunță introducerea noii tehnologii pe șosele

Poliția din Sussex a confirmat lansarea noului tip de camere, într-o încercare de a reduce numărul accidentelor și de a descuraja încălcarea regulilor de circulație.

Autoritățile au explicat că folosirea telefonului mobil în timpul condusului și neutilizarea centurii fac parte din categoria așa-numitelor „cinci infracțiuni fatale”, adică acele comportamente care se regăsesc frecvent în accidente soldate cu morți și răniți grav.

În ultimii trei ani, datele din Sussex arată dimensiunea problemei: 82 de persoane au fost implicate în coliziuni în care unul dintre șoferi utiliza telefonul mobil, iar alte 214 persoane au fost rănite în accidente produse pe fondul nepurtării centurii de siguranță.

Testul care a schimbat tot: sute de abateri în doar o săptămână

Decizia de a implementa camerele AI vine după un test considerat un succes major, realizat de National Highways în 2024.

În doar șapte zile, noua tehnologie a identificat 458 de încălcări ale regulilor de circulație în Sussex, cifră care a accelerat adoptarea sistemului.

„Deși ne străduim să răspundem la aceste preocupări și să patrulăm proactiv ori de câte ori este posibil, realitatea este că nu putem fi peste tot tot timpul”, spun reprezentanții poliției care subliniază că membrii comunității se declară nemulțumiți de încălcarea constantă a regulilor de către unii dintre șoferi.

Mesajul autorităților este clar: camerele nu vin să înlocuiască polițiștii, ci să completeze activitatea acestora.

Cum funcționează noile camere „2.0”

Sistemul este furnizat de compania specializată Acusensus și a fost lansat pe 13 aprilie.

Spre deosebire de camerele clasice de viteză, aceste dispozitive sunt echipate cu camere ultra-high definition și un bliț în infraroșu, capabil să surprindă imagini extrem de clare prin parbriz, indiferent de momentul zilei.

Practic, tehnologia poate analiza interiorul vehiculului în mers și poate identifica instant dacă șoferul ține telefonul în mână sau dacă centura nu este purtată.

Este, practic, o nouă generație de camere rutiere — un fel de „radare 2.0”.

Funcționează zi și noapte, indiferent de vreme

Unul dintre cele mai importante avantaje ale sistemului este faptul că poate opera non-stop.

Camerele funcționează 24 de ore din 24, atât ziua, cât și noaptea, și pot capta imagini inclusiv în condiții meteo dificile.

Ploaia, ceața sau lumina puternică a soarelui nu afectează capacitatea de analiză a sistemului.

Algoritmul AI procesează instant imaginile și caută două tipuri precise de abateri:

utilizarea telefonului mobil de către șofer

lipsa centurii de siguranță la ocupanți

Această automatizare permite identificarea unor comportamente care, până acum, erau mai greu de sancționat în lipsa unei observații directe din partea poliției.

Autoritățile spun că tehnologia schimbă comportamentul șoferilor

Poliția din Sussex insistă că scopul principal nu este doar sancționarea, ci și schimbarea comportamentului în trafic.

„Prin adoptarea tehnologiei disponibile, putem construi o imagine mai bună a comportamentului șoferilor, putem influența schimbarea comportamentului și putem lua măsuri acolo unde este necesar”, scrie poliția din Sussex pe Facebook.

Și reprezentanții companiei care furnizează sistemul susțin că efectele au fost deja vizibile în alte zone unde camerele au fost instalate.

Geoff Collins, director general al Acusensus din Marea Britanie, a declarat:

„Utilizarea adecvată a noilor tehnologii ne permite acum să identificăm și să dovedim acest lucru într-un mod care ar fi impracticabil pentru poliția rutieră convențională. De asemenea, am observat îmbunătățiri impresionante ale comportamentelor la volan acolo unde este implementat sistemul, ceea ce sunt încrezător că va fi cazul în Sussex.”

Camerele rămân pe teren câteva săptămâni

Potrivit autorităților, noile dispozitive vor rămâne instalate timp de câteva săptămâni, după care rezultatele vor fi analizate și evaluate.

Dacă impactul va fi cel așteptat, există șanse mari ca astfel de camere inteligente să fie extinse și în alte regiuni europene.

Pentru șoferi, mesajul este cât se poate de direct: telefonul la volan și lipsa centurii ar putea fi observate acum chiar și fără prezența unui echipaj de poliție în apropiere.

