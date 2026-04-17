Resursele de energie primară au totalizat 5.274,8 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 1,2% față de februarie 2025. Producția internă a fost de 2.688,6 mii tep, cu 2,1% mai mică, iar importurile au scăzut ușor, cu 0,2%, până la 2.586,2 mii tep.

În schimb, resursele de energie electrică au crescut cu 2,8%, ajungând la 12.138,5 milioane kWh, cu 326,2 milioane kWh peste nivelul din aceeași lună a anului trecut.

Producția de energie în termocentrale s-a situat la 3.484,9 milioane kWh, în scădere cu 6,5%, în timp ce producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 1.878,6 milioane kWh, în declin cu 3,2%. Și energia solară a înregistrat o scădere, până la 323,2 milioane kWh (-36,2 milioane kWh).

Pe de altă parte, hidrocentralele au consemnat o creștere puternică, de 46,8%, până la 2.497,1 milioane kWh, iar producția eoliană a urcat la 1.361,4 milioane kWh, cu 351,4 milioane kWh mai mult față de februarie 2025.

Consumul final de energie electrică a fost de 8.783,0 milioane kWh, în scădere cu 0,8%. În economie, consumul a crescut ușor, cu 0,3%, iar iluminatul public a avansat cu 2,9%, însă consumul populației a scăzut cu 4,4%.

Exporturile de energie electrică au crescut la 2.122,5 milioane kWh (+155,9 milioane kWh), în timp ce consumul propriu tehnologic în rețele și stații a urcat la 1.233,0 milioane kWh, cu 236,9 milioane kWh mai mult față de perioada similară din 2025.