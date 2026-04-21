Potrivit aplicației TermoAlert, problema este semnalată ca „lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza avariei apărute în incinta CTE VEST”.
Sectorul 1, printre cele mai afectate zone
În Sectorul 1, sunt afectate mai multe puncte termice și imobile din zone importante ale orașului.
Calea Plevnei: imobilul 114 și blocurile 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1
Bulevardul Dinicu Golescu: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar și blocurile B, E, F, G, H
Strada Gării de Nord: blocurile A, C, D3 și alte imobile arondate punctelor Gara de Nord și S.C. Informatică Feroviară S.A.
Strada Mircea Vulcănescu: imobilul nr. 2
Strada Lt. Col. Paul Ionescu: imobilul nr. 3
Bulevardul Gheorghe Duca: blocurile 3-11, 4, 6, 8, 10-22, 15, 17, 24, 26
Calea Griviței: blocurile 1B, 2B, 3B, 4B, B, I, J, K, J1, O, P, R, S, 139, 142, 146, 148, 150 și alte imobile din zonă
Strada Miron Costin: blocurile 5A și 5B
Șoseaua Nicolae Titulescu: blocurile 1, 1A, 7, 8, 9A+B, 10, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14-14A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, precum și imobilele nr. 58, 60, 88 și 88A
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza: imobilul nr. 80
Strada General Alexandru Cernat: imobilul nr. 24
Șoseaua Ștefan cel Mare: blocul Perla și blocul 13
Strada Institutul Medico-Militar: imobilul 22
Calea Dorobanților: blocurile 9, 10, 11, 13, 53-57, 59, 61-63
Strada Atelierului: imobile arondate punctului A Gara
Strada Petru Rareș: imobilul nr. 19-21
Strada Alexandru Depărățeanu: imobilele nr. 4 și 6
Strada George Enescu: blocul 6
Strada Buzești: blocurile A5 și A6
Bulevardul Iancu de Hunedoara: blocurile 12A, 12B, H4, H5, H6
Strada Veronica Micle: blocurile M5, M6, 1C și imobilele nr. 36 Bis, 38, 40
Strada Dr. Iacob Felix: blocurile M4, A1, B1, C2, precum și imobilele nr. 12, 53, 92-94
Strada Bradului: blocul C2
Bulevardul Banul Manta: blocurile 1B, 7, 19A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, precum și imobilele nr. 5, 24, 33, 61 și clădirea Primăriei Sectorului 1
Strada General G. Constantinide: blocul 24C
Strada Teodosie Rudeanu: blocurile 15 și 1C
Strada Valea Merilor: imobilul nr. 5
Strada Petru Maior: imobilul nr. 10
Strada Stoica Ludescu: imobilul 3
Strada Șoimăreștilor: imobilul 8
Strada Lugoj: imobilele 2 și 46
Strada George Barițiu: imobilele 10, 13, 17, 20, 26, 30, 31, 36, 38, 41
Strada Costache Marinescu: imobilele 9-11, 37, 37A, 37B
Strada Cpt. Octav Cocărăscu: imobilele 3, 5, 6, 10, 12, 26, 32, 34, 39, 41B, 42, 50
Strada Știrbei Vodă: blocurile 10F2, 10G, 20B, 20C, 21A, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A, 24B, 24C, 25C, 25D, 26A, 26B, 26C
Strada Berzei: blocurile 25A și 25B
Bulevardul Aviatorilor: imobil arondat punctului Aviatorilor & Office Building S.R.L.
Strada Grigore Alexandrescu: blocul H1 și blocul D7
Strada Constantin Disescu: imobilele nr. 2, 2A și 7
Strada Pandele Țărușanu: imobilele 3, 5, 6, 6 Bis, 11, 12, 14, 18
Strada Sava Henția: imobilul nr. 6
Strada Iacob Negruzzi: imobilul nr. 45
Strada Mexic: blocurile 1 și I3
Strada Londra: blocul 4
Strada Louis Blanc: blocul I1
Strada Argentina: blocul I2
Bulevardul Ilie Pintilie: imobile arondate punctului termic
Calea Victoriei: blocurile D1, D4, D5, D6
Strada Witing: imobilul nr. 42
Strada Gheorghe Polizu: imobil arondat Universității Politehnica
Sectorul 5, cu întreruperi extinse în Rahova, Ferentari, Sebastian și Panduri
În Sectorul 5, avaria afectează un număr mare de blocuri și instituții din cartiere întinse.
Strada Progresului: blocul 5A și blocul P52
Șoseaua Panduri: blocurile A, AC, C, D, P1, P1A, P1B, P2, P2A, P3, P3A, P7, P8, P9, P10 și alte imobile arondate
Strada Mihail Sebastian: blocurile S4, S5, S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S30, S32, S33, S34, precum și V29, V30, V73, V74, V79, V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91 și imobilul nr. 116
Strada Ileana Cosânzeana: blocurile P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11, S31, S35, S36
Strada Făt Frumos: blocurile P6, P11A, P12, P13, P15, P16 și S29
Strada Vedea: blocurile 82, 86A, 86B, 91, 92, 93A, 114
Strada Tutunari: blocurile 76, 76A, 76B, 76C, 87A, 87B, 90, 90AI, 90AII
Calea Ferentari: blocurile 75, 75A, 83, 83A, 94, 96, 97, 123, 124, 124A, 125, 126, 126B
Strada Zamfir Olaru: blocurile 78, 79, 81C, 86E, 87C, 87D, 87E
Strada Năsăud: blocurile 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 84, 86C, 86D, 95, 130
Strada Baltagului: blocurile V67, V73A, V75, V76, V76A, V77, V78, V81
Aleea Botorani: blocurile V28, V35, V36, V37, V42, V43, V44, V50, V51, V57, V80, V82, V83, V84
Calea 13 Septembrie: blocurile 48, 48A, 50, 52-54, 55-57, 56, 58, 59-61, 60, 60-62, 63, 65-67, 69, 71, 73-75, 77ABC, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129 și alte blocuri din zona Panduri
Strada Cpt. Ion Gârbea: blocurile P2B și P2C
Strada Ioniță Cegan: blocurile P11, P12, P17, P24A, P25A, P26, P27
Strada Iovița: blocurile P13, P13A, P14, P24, P25
Intrarea Buturugeni: blocurile P1C și P1D
Strada Frunte Lată: blocurile P4, P5, P6, P14A, P15, P16
Strada Petre Ispirescu: blocurile P1A, P6, P22, P22B, P22C, P71A, P72B și blocul 49
Strada Cobadin: blocurile P14, P19, P19A, P21C1, P21C2, P24, M200, M201, M202, M209
Strada Dumbrava Nouă: blocurile M5, M16A, M17, M28, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M109, M109A, M165, P21B, P22A, P25, P41, P47 și altele arondate
Strada Moțoc: blocurile P21A1, P21A2, P48, P53, P54, P55, P56
Strada Elev Nicolae Popovici: blocurile P42, P49, P50, P51
Strada Sg. maj. Vasile Topliceanu: blocurile P31, P32, P36, P37, P38, P38A, P42A, P42B, P66, P67
Strada Sg. maj. Ion Nedeleanu: blocurile P33, P34, P35, P39, P40, P76, V22, V23
Strada Lacul Plopului: blocurile P64, P73, P75
Strada Dorneasca: blocurile P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P65, P72, P78, P78A, P79, P80
Strada Novaci: blocurile P52, P55, P60, P61, P65, S9, S9A, S15, S23
Strada Cap. Ivan Anghelache: blocurile M21, M25, M26, M27, M29, M30, M31, M32, M33, M34
Strada Sold. Ene Modoran: blocurile M88, M89, M90, M91, M92, M93A, M93B, M94, M162, M169, M174, M179, M185, M191
Strada Buzoeni: blocurile M38, M39, M40, M41, M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74, M76, M77, M78
Strada Mărgeanului: blocurile M11, M11A, M12, M23, M23A, M24, M35, M36, M37, M49, M50, M68, M69, M70, M71, M100, M101, M102, M112, M113, M114, M124, M125, M126
Strada Doina: blocurile 12, 17, 18
Strada Spătaru Preda: blocurile 11, 19, 97A, 129, 129A
Strada Sg. Constantin Mușat: blocul 16
Strada Sg. maj. Florea Blejan: blocurile 13, 14, 15
Aleea Posada: blocurile 31, 32, 33, 34, 35, 36 și Școala nr. 131
Strada Teiuș: blocul 10, Școala generală nr. 139 și Policlinica Teiuș
Șoseaua Alexandria: blocurile 1, 4, 5 bis, 12, 21, 21 bis, 22, 26, 27, 30, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L9, L10, L11, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC1, PC2, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12 și imobilul nr. 7B
Aleea Ghimeș: blocurile 23, 24, 25, 28, 29
Strada Garoafei: blocurile 5, 6, 7, 8, 9 și Grădinița nr. 185
Calea Rahovei: blocurile 12, 13, 57, 57A, 57B, 59, 67, 72, 72A, 73, 81A, 81B
Strada Sg. Gheorghe Donici: blocurile 65, 71 și Școala nr. 280
Strada Serg. maj. Gheorghe Iorga: blocurile 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B
Strada Pecineaga: blocurile 17C, 23, 24
Strada Cap. Preda: blocurile 3E, 4, 19
Strada Cap. Ilina: blocurile 3B, 3C, 3D, 14, 21, 21A
Strada Sold. Vasile Croitoru: blocurile 3, 8, 9, 9A, 9B
Strada Sold. Ion Cândea: blocurile 21B și 22
Strada Lt. Ilie Câmpeanu: blocurile 2, 15, 15A, 18, 18A, 18B
Strada Amurgului: Secția 19 Poliție
Strada Slt. Popa: blocurile 17, 17A, 17B, 20, 21, 23A
Strada Uranus: blocurile U8 și 53
Strada Ion Creangă: blocurile 87, 89, 91
Bulevardul Tudor Vladimirescu: blocurile 131, 133, 135
Strada Sabinelor: blocurile 113, 115, 119, 121
Strada Sirenelor: blocul 117
Strada Dobrun: blocul M67
Strada Topolnița: blocurile M44, M45, M54
Strada Glicinelor: blocurile M51, M52, M53, M55, M56
Strada Năbucului: Liceul Ion Barbu și alte imobile arondate
Bulevardul Eroii Sanitari: imobilele 12 și 14
Bulevardul Prof. dr. Gheorghe Marinescu: imobilele 15 și 19
Strada Dr. Ion Radovici: imobilele 10 și 12
Strada Dr. Nicolae Turnescu: imobilele 9, 13, 15
Sectorul 6, afectat în special în Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești
În Sectorul 6, lipsa apei calde este semnalată în foarte multe puncte termice din cartiere mari, inclusiv în Drumul Taberei și Militari.
Calea Giulești: blocurile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 13A, 14A, A, B, B1, B2, B3, B19, B20, B21, C, D1, D2, E2, Z1, Z2, Z3, OD4, precum și Stadionul Giulești
Strada George Vâlsan: blocurile 2, 65, 65A, 107, 108, 109
Strada Moinești: blocurile 127, 130, 134A, 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206 și alte imobile arondate
Bulevardul Iuliu Maniu: blocurile 5P, 6P, 7P, 8P, 13, 13A-A, 13A-B, 14, 15A, 15B, 15 bis, M16, D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P și locuințele ICAB
Strada Dreptății: blocurile O2, O3, O4, O10, P7, P8, P9, P12, F6 1+2
Strada Roșia Montană: blocurile 17, O1A, O1B, O5, O7, 29, 30, 32
Strada Dealul Țugulea: blocurile O1C, M18, G2 și ansamblul F7
Strada Olănești: blocurile 38, 43, 76A, 83
Strada Fraților: blocul 85
Strada Vintilă Mihăilescu: blocurile 42A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 70, 72, 77, 78, 79, 80
Strada Zboina Neagră: blocurile 69, 74, 81, 88, 91-95, 116
Strada Porumbacu: blocurile 30, 31, 33, 34, 35, 87, 86, 89 și Colegiul Tehnic Carol I
Strada 9 Mai: blocurile 10A, 11B, 20A, 22A, 23A, 24, 25, 25 bis, 36, 37
Strada Ceahlăul: blocurile 14, 15, 15 sc. 1, 18, 19, 24, 26 sc. 1, 28, 29, 32, 38A, 39, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 82, 102A, 103, 104, 106
Calea Crângași: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 15, 16, 16A, 17A, 18A, 19A, 20, 21, 26 sc. 2+3, 40, 41, 42, 43A, 45, 46, 47, 48, 49, 50 și numeroase blocuri ICEM
Strada Mălinului: blocurile 3, 4, 12 bis
Strada Murguța: blocurile 7, 8, 9, 10, 11
Strada Roșiori de Vede: blocul 6
Intrarea Viforului: blocurile 12 și 13
Strada Rușețu: blocurile A1+A2, G8, G11, G13, G14, G15 și alte imobile CFR
Bulevardul Constructorilor: blocurile A3, A4, F2, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10, G12, G16, G17+18, G19+20, H1, H2, H3, I, J1, J3, 10, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 44
Strada Lt. Gheorghe Saidac: blocurile 12A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 și alte blocuri ICEM
Strada Nucșoara: blocurile 15A ICEM, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Strada Mehadiei: blocurile 1 ICEM, 4 ICEM, 21, 22
Aleea Arinii Dornei: blocurile I3, I4, I6, I7, I8, I9, M27, M28, M29, M30
Strada Arieșul Mare: blocurile A31, A32, A33, A34, I5, I10, I11, I12
Aleea Politehnicii: blocurile I1, I2, 2, 3 bis, 4, 5A
Aleea Cetățuia: blocurile M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, 25/I, 25/II
Strada Nicolae Oncescu: blocurile 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 113, 114 și imobilele nr. 50 și 52
Strada Simion Mehedinți: blocurile 90, 98, 99, 117
Strada George Mihail Zamfirescu: blocurile 19A, 22, 22A, 102
Strada Grigore Preoteasa: blocurile 96, 97, 115, 115A, 118
Strada Finta: blocul 1 și imobilele nr. 4 și 5
Strada Tabla Buții: imobilul nr. 80
Strada Lavandei: blocurile P28, P29, P30, P33, P34, P35
Strada Partiturii: blocul 63
Strada Estacadei: blocurile P40 și P41
Strada Dezrobirii: blocurile O8, O8A, O9, 27, 33, P3, P4, P5, P6, P14, P17, P19 și Școala nr. 310
Strada Valea Cerbului: blocul N12
Strada Ghirlandei: blocurile N13, P36, P37, P39
Strada Grințieșului: blocurile P31, P32, P38
Strada Cernișoara: blocurile O11, O12, O13, P18, P20
Strada Fabricii: ansamblul Quadra Place I și blocurile 15C, 15D, 15E, 25/III, 25/IV, 25/V
Strada Odgonului: blocurile 132 și 134
Strada Ion Manolescu: blocurile 123, 124, 128, 129, 131
Strada George Calboreanu: blocurile 125 și 126
Strada Prunaru: blocurile 6, 7, 8, 9, OD5
Șoseaua Virtuții: blocurile G3 și R6A 1+2, R6A 3+4
Strada Orșova: blocul F3
Strada Dealului: blocurile F6 3+4, F8, F9, F10
Strada Cetatea de Baltă: blocurile O6, O7A, 28, 31, P10, P11, P13, P15
Strada Nicolae Filimon: blocurile 15 sc. 2, 16, 17, 18
Strada Drumul Taberei: sunt afectate zeci de blocuri și imobile, inclusiv C2, C7, C8, M13, M15, M17, M18, M19, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, TD1, TD3, TD5, TD11, TD12, TD13, TD14, TD15, TD16, TD18, TD42, TD43, TD44, TD46, TD47, TD48, 417C, 417D, 519, 521, 701B, 714, 713, 715, 727A, 801, 802, 803 și multe alte imobile arondate modulelor termice
Bulevardul Timișoara: sunt afectate numeroase blocuri și imobile, între care C3, C11, C12, C13, C13A, C13B, D28, D35, D36, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M52, OD6, OD7, OD8, T7, T9, T10 și alte imobile din zona Valea Ialomiței
Strada Sibiu: blocurile E1, E2, E3, E22, E23, E33, 813, OD2, OS1, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18 și 15S14, 16S14, 17S14
Bulevardul 1 Mai: blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 4S14, 6S14 și 12
Strada Constantin Titel Petrescu: blocurile C20, C21, C22, C23, C29, C30, C31, C38, C40, C62
Strada Sergent Major Cara Anghel: blocurile B9, C43, C49, C50, C55, C56, C57, C58, C90
Strada Serg. Gheorghe Lățea: blocurile C35, C36, C37, C47, C51, C52, C53, C59, C60, C61, C69, C70, C71, C74
Strada Gârleni: blocurile C44, C45, C46, C72, C73, C78, C79, C83, C84, C85, C86
Bulevardul Ghencea: blocurile C24, C25, C26, C63, C64, C65, C66, C76, C87, C88A, C88B, C89
Strada Valea Argeșului: blocurile M12, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523, 523 Bis și alte imobile arondate
Strada Râul Doamnei: blocurile C3, C4, M1, M20, TD5, TS1, TS2, TS3, TS4, TS8
Strada Valea Ialomiței: blocurile C10, C11, C18A+B, A32, A33, D19, 417D
Strada Valea Oltului: blocurile A4, A5, A43, D30, D31, D32, M9, M10, M41
Strada Brașov: blocurile D6, A11, E9, E10, E13, E14, OD1, OD5, Z27, 1S14, 2S14, 3S14, 716, 717, 718, 719
Strada Pravăț: blocurile P4, P5, P6, P7, P8, P9 și instituții arondate
Aleea Pravăț: blocurile MIIB8/2, MIIB8/3, Z5, Z6 și instituții arondate
Strada Valea Călugărească: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, A6, D4, D5, E1, E2, E3, Z1, Z2, Z3, Z4, 720
Strada Chilia Veche: blocurile A7, A8, A9, B11, TD16, TD17, 710
Strada Valea Roșie: blocurile 60, 61, 62, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9
Strada Pașcani: blocurile TD32, TD33, TD34, TD35, TD36, TD49, 728A, 728B, D5, D6, D7, D8
Strada Târgu Neamț: blocurile A15, A16, A17, A18, B31, B36, B37, D3, D4, D9, D10, TD23, TD24, TD25, TD26, TD27, TD28, TD29 și alte imobile MIIB8
Strada Segarcea: blocurile A11, A12, A13, A14, B13, B14
Strada Cetatea Histria: blocurile A2, A3, A4, D1, D2 și alte imobile MIIB8
Strada Delinești: blocurile 729A, A5, B35, TD45 și alte imobile MIIB8
Strada Obcina Mare: blocurile A2, A3, F3, F4, OS2, Z25, Z26, Z27 și instituție
Aleea Obcina Mică: blocurile A4, A5, Z29, Z31
Strada Râul Dorna: blocurile A1, F1, Z46, Z47, Z48
Aleea Compozitorilor: blocurile 1, 2, 3, 4, E21, F8, F11, F14, G9, G10, G11, G12, OD5, Z20, Z21, Z22, Z28
Aleea Valea Prahovei: blocurile 7S14, 8S14, 9S14, 825, 825BIS, 831
Strada Bozieni: blocurile 830, 830 bis, 832, 833, 834
Strada Romancierilor: blocurile C4, C14, E19, M17, Z16, Z17
Strada Săndulești: blocurile Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z40
Bulevardul General Vasile Milea: blocurile A, B, C, A4, B1, B2 și alte imobile din zona Răzoare
Intrarea Drumul Taberei: blocurile G4, K și alte imobile arondate
Strada Lt. Gheorghe Caranda: blocurile J, L
Strada Mihaela Ruxandra Marcu: blocurile A3, B4, B5, C7, 107, 108
Aleea Poiana Sibiului: blocurile C4, C5, E25, MC1, MC2
Aleea Poiana Cernei: blocurile E4, E5, E6, E26, E27, Z4
Aleea Valea Siretului: blocurile P2 și P3
Strada Bostanilor: blocurile 13 și 14
Drumul Timonierului: imobile arondate punctului Nefamiliști
Strada Nera: blocurile F5 și OD5
Trei transformatoare avariate după incendiul de la CET Vest
Contextul acestei avarii este incendiul izbucnit luni seară la CET Vest din București. Potrivit informațiilor disponibile, trei transformatoare au fost avariate. Focul a fost stins după miezul nopții, însă marți dimineață pompierii au continuat intervenția cu cinci autospeciale pentru supraveghere și răcire.
Ministrul Energiei, prezent la fața locului, a anunțat că instalațiile Transelectrica funcționează normal. Totuși, reluarea completă a furnizării apei calde depinde de remedierea avariei din incinta CET Vest.