Potrivit aplicației TermoAlert, problema este semnalată ca „lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza avariei apărute în incinta CTE VEST”.

Sectorul 1, printre cele mai afectate zone

În Sectorul 1, sunt afectate mai multe puncte termice și imobile din zone importante ale orașului.

Calea Plevnei: imobilul 114 și blocurile 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1 Bulevardul Dinicu Golescu: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar și blocurile B, E, F, G, H Strada Gării de Nord: blocurile A, C, D3 și alte imobile arondate punctelor Gara de Nord și S.C. Informatică Feroviară S.A. Strada Mircea Vulcănescu: imobilul nr. 2 Strada Lt. Col. Paul Ionescu: imobilul nr. 3 Bulevardul Gheorghe Duca: blocurile 3-11, 4, 6, 8, 10-22, 15, 17, 24, 26 Calea Griviței: blocurile 1B, 2B, 3B, 4B, B, I, J, K, J1, O, P, R, S, 139, 142, 146, 148, 150 și alte imobile din zonă Strada Miron Costin: blocurile 5A și 5B Șoseaua Nicolae Titulescu: blocurile 1, 1A, 7, 8, 9A+B, 10, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14-14A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, precum și imobilele nr. 58, 60, 88 și 88A Bulevardul Alexandru Ioan Cuza: imobilul nr. 80 Strada General Alexandru Cernat: imobilul nr. 24 Șoseaua Ștefan cel Mare: blocul Perla și blocul 13 Strada Institutul Medico-Militar: imobilul 22 Calea Dorobanților: blocurile 9, 10, 11, 13, 53-57, 59, 61-63 Strada Atelierului: imobile arondate punctului A Gara Strada Petru Rareș: imobilul nr. 19-21 Strada Alexandru Depărățeanu: imobilele nr. 4 și 6 Strada George Enescu: blocul 6 Strada Buzești: blocurile A5 și A6 Bulevardul Iancu de Hunedoara: blocurile 12A, 12B, H4, H5, H6 Strada Veronica Micle: blocurile M5, M6, 1C și imobilele nr. 36 Bis, 38, 40 Strada Dr. Iacob Felix: blocurile M4, A1, B1, C2, precum și imobilele nr. 12, 53, 92-94 Strada Bradului: blocul C2 Bulevardul Banul Manta: blocurile 1B, 7, 19A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, precum și imobilele nr. 5, 24, 33, 61 și clădirea Primăriei Sectorului 1 Strada General G. Constantinide: blocul 24C Strada Teodosie Rudeanu: blocurile 15 și 1C Strada Valea Merilor: imobilul nr. 5 Strada Petru Maior: imobilul nr. 10 Strada Stoica Ludescu: imobilul 3 Strada Șoimăreștilor: imobilul 8 Strada Lugoj: imobilele 2 și 46 Strada George Barițiu: imobilele 10, 13, 17, 20, 26, 30, 31, 36, 38, 41 Strada Costache Marinescu: imobilele 9-11, 37, 37A, 37B Strada Cpt. Octav Cocărăscu: imobilele 3, 5, 6, 10, 12, 26, 32, 34, 39, 41B, 42, 50 Strada Știrbei Vodă: blocurile 10F2, 10G, 20B, 20C, 21A, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A, 24B, 24C, 25C, 25D, 26A, 26B, 26C Strada Berzei: blocurile 25A și 25B Bulevardul Aviatorilor: imobil arondat punctului Aviatorilor & Office Building S.R.L. Strada Grigore Alexandrescu: blocul H1 și blocul D7 Strada Constantin Disescu: imobilele nr. 2, 2A și 7 Strada Pandele Țărușanu: imobilele 3, 5, 6, 6 Bis, 11, 12, 14, 18 Strada Sava Henția: imobilul nr. 6 Strada Iacob Negruzzi: imobilul nr. 45 Strada Mexic: blocurile 1 și I3 Strada Londra: blocul 4 Strada Louis Blanc: blocul I1 Strada Argentina: blocul I2 Bulevardul Ilie Pintilie: imobile arondate punctului termic Calea Victoriei: blocurile D1, D4, D5, D6 Strada Witing: imobilul nr. 42 Strada Gheorghe Polizu: imobil arondat Universității Politehnica

Sectorul 5, cu întreruperi extinse în Rahova, Ferentari, Sebastian și Panduri

În Sectorul 5, avaria afectează un număr mare de blocuri și instituții din cartiere întinse.

Strada Progresului: blocul 5A și blocul P52 Șoseaua Panduri: blocurile A, AC, C, D, P1, P1A, P1B, P2, P2A, P3, P3A, P7, P8, P9, P10 și alte imobile arondate Strada Mihail Sebastian: blocurile S4, S5, S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S30, S32, S33, S34, precum și V29, V30, V73, V74, V79, V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91 și imobilul nr. 116 Strada Ileana Cosânzeana: blocurile P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11, S31, S35, S36 Strada Făt Frumos: blocurile P6, P11A, P12, P13, P15, P16 și S29 Strada Vedea: blocurile 82, 86A, 86B, 91, 92, 93A, 114 Strada Tutunari: blocurile 76, 76A, 76B, 76C, 87A, 87B, 90, 90AI, 90AII Calea Ferentari: blocurile 75, 75A, 83, 83A, 94, 96, 97, 123, 124, 124A, 125, 126, 126B Strada Zamfir Olaru: blocurile 78, 79, 81C, 86E, 87C, 87D, 87E Strada Năsăud: blocurile 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 84, 86C, 86D, 95, 130 Strada Baltagului: blocurile V67, V73A, V75, V76, V76A, V77, V78, V81 Aleea Botorani: blocurile V28, V35, V36, V37, V42, V43, V44, V50, V51, V57, V80, V82, V83, V84 Calea 13 Septembrie: blocurile 48, 48A, 50, 52-54, 55-57, 56, 58, 59-61, 60, 60-62, 63, 65-67, 69, 71, 73-75, 77ABC, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129 și alte blocuri din zona Panduri Strada Cpt. Ion Gârbea: blocurile P2B și P2C Strada Ioniță Cegan: blocurile P11, P12, P17, P24A, P25A, P26, P27 Strada Iovița: blocurile P13, P13A, P14, P24, P25 Intrarea Buturugeni: blocurile P1C și P1D Strada Frunte Lată: blocurile P4, P5, P6, P14A, P15, P16 Strada Petre Ispirescu: blocurile P1A, P6, P22, P22B, P22C, P71A, P72B și blocul 49 Strada Cobadin: blocurile P14, P19, P19A, P21C1, P21C2, P24, M200, M201, M202, M209 Strada Dumbrava Nouă: blocurile M5, M16A, M17, M28, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M109, M109A, M165, P21B, P22A, P25, P41, P47 și altele arondate Strada Moțoc: blocurile P21A1, P21A2, P48, P53, P54, P55, P56 Strada Elev Nicolae Popovici: blocurile P42, P49, P50, P51 Strada Sg. maj. Vasile Topliceanu: blocurile P31, P32, P36, P37, P38, P38A, P42A, P42B, P66, P67 Strada Sg. maj. Ion Nedeleanu: blocurile P33, P34, P35, P39, P40, P76, V22, V23 Strada Lacul Plopului: blocurile P64, P73, P75 Strada Dorneasca: blocurile P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P65, P72, P78, P78A, P79, P80 Strada Novaci: blocurile P52, P55, P60, P61, P65, S9, S9A, S15, S23 Strada Cap. Ivan Anghelache: blocurile M21, M25, M26, M27, M29, M30, M31, M32, M33, M34 Strada Sold. Ene Modoran: blocurile M88, M89, M90, M91, M92, M93A, M93B, M94, M162, M169, M174, M179, M185, M191 Strada Buzoeni: blocurile M38, M39, M40, M41, M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74, M76, M77, M78 Strada Mărgeanului: blocurile M11, M11A, M12, M23, M23A, M24, M35, M36, M37, M49, M50, M68, M69, M70, M71, M100, M101, M102, M112, M113, M114, M124, M125, M126 Strada Doina: blocurile 12, 17, 18 Strada Spătaru Preda: blocurile 11, 19, 97A, 129, 129A Strada Sg. Constantin Mușat: blocul 16 Strada Sg. maj. Florea Blejan: blocurile 13, 14, 15 Aleea Posada: blocurile 31, 32, 33, 34, 35, 36 și Școala nr. 131 Strada Teiuș: blocul 10, Școala generală nr. 139 și Policlinica Teiuș Șoseaua Alexandria: blocurile 1, 4, 5 bis, 12, 21, 21 bis, 22, 26, 27, 30, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L9, L10, L11, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC1, PC2, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12 și imobilul nr. 7B Aleea Ghimeș: blocurile 23, 24, 25, 28, 29 Strada Garoafei: blocurile 5, 6, 7, 8, 9 și Grădinița nr. 185 Calea Rahovei: blocurile 12, 13, 57, 57A, 57B, 59, 67, 72, 72A, 73, 81A, 81B Strada Sg. Gheorghe Donici: blocurile 65, 71 și Școala nr. 280 Strada Serg. maj. Gheorghe Iorga: blocurile 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B Strada Pecineaga: blocurile 17C, 23, 24 Strada Cap. Preda: blocurile 3E, 4, 19 Strada Cap. Ilina: blocurile 3B, 3C, 3D, 14, 21, 21A Strada Sold. Vasile Croitoru: blocurile 3, 8, 9, 9A, 9B Strada Sold. Ion Cândea: blocurile 21B și 22 Strada Lt. Ilie Câmpeanu: blocurile 2, 15, 15A, 18, 18A, 18B Strada Amurgului: Secția 19 Poliție Strada Slt. Popa: blocurile 17, 17A, 17B, 20, 21, 23A Strada Uranus: blocurile U8 și 53 Strada Ion Creangă: blocurile 87, 89, 91 Bulevardul Tudor Vladimirescu: blocurile 131, 133, 135 Strada Sabinelor: blocurile 113, 115, 119, 121 Strada Sirenelor: blocul 117 Strada Dobrun: blocul M67 Strada Topolnița: blocurile M44, M45, M54 Strada Glicinelor: blocurile M51, M52, M53, M55, M56 Strada Năbucului: Liceul Ion Barbu și alte imobile arondate Bulevardul Eroii Sanitari: imobilele 12 și 14 Bulevardul Prof. dr. Gheorghe Marinescu: imobilele 15 și 19 Strada Dr. Ion Radovici: imobilele 10 și 12 Strada Dr. Nicolae Turnescu: imobilele 9, 13, 15

Sectorul 6, afectat în special în Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești

În Sectorul 6, lipsa apei calde este semnalată în foarte multe puncte termice din cartiere mari, inclusiv în Drumul Taberei și Militari.

Calea Giulești: blocurile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 13A, 14A, A, B, B1, B2, B3, B19, B20, B21, C, D1, D2, E2, Z1, Z2, Z3, OD4, precum și Stadionul Giulești Strada George Vâlsan: blocurile 2, 65, 65A, 107, 108, 109 Strada Moinești: blocurile 127, 130, 134A, 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206 și alte imobile arondate Bulevardul Iuliu Maniu: blocurile 5P, 6P, 7P, 8P, 13, 13A-A, 13A-B, 14, 15A, 15B, 15 bis, M16, D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P și locuințele ICAB Strada Dreptății: blocurile O2, O3, O4, O10, P7, P8, P9, P12, F6 1+2 Strada Roșia Montană: blocurile 17, O1A, O1B, O5, O7, 29, 30, 32 Strada Dealul Țugulea: blocurile O1C, M18, G2 și ansamblul F7 Strada Olănești: blocurile 38, 43, 76A, 83 Strada Fraților: blocul 85 Strada Vintilă Mihăilescu: blocurile 42A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 70, 72, 77, 78, 79, 80 Strada Zboina Neagră: blocurile 69, 74, 81, 88, 91-95, 116 Strada Porumbacu: blocurile 30, 31, 33, 34, 35, 87, 86, 89 și Colegiul Tehnic Carol I Strada 9 Mai: blocurile 10A, 11B, 20A, 22A, 23A, 24, 25, 25 bis, 36, 37 Strada Ceahlăul: blocurile 14, 15, 15 sc. 1, 18, 19, 24, 26 sc. 1, 28, 29, 32, 38A, 39, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 82, 102A, 103, 104, 106 Calea Crângași: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 15, 16, 16A, 17A, 18A, 19A, 20, 21, 26 sc. 2+3, 40, 41, 42, 43A, 45, 46, 47, 48, 49, 50 și numeroase blocuri ICEM Strada Mălinului: blocurile 3, 4, 12 bis Strada Murguța: blocurile 7, 8, 9, 10, 11 Strada Roșiori de Vede: blocul 6 Intrarea Viforului: blocurile 12 și 13 Strada Rușețu: blocurile A1+A2, G8, G11, G13, G14, G15 și alte imobile CFR Bulevardul Constructorilor: blocurile A3, A4, F2, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10, G12, G16, G17+18, G19+20, H1, H2, H3, I, J1, J3, 10, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 44 Strada Lt. Gheorghe Saidac: blocurile 12A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 și alte blocuri ICEM Strada Nucșoara: blocurile 15A ICEM, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Strada Mehadiei: blocurile 1 ICEM, 4 ICEM, 21, 22 Aleea Arinii Dornei: blocurile I3, I4, I6, I7, I8, I9, M27, M28, M29, M30 Strada Arieșul Mare: blocurile A31, A32, A33, A34, I5, I10, I11, I12 Aleea Politehnicii: blocurile I1, I2, 2, 3 bis, 4, 5A Aleea Cetățuia: blocurile M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, 25/I, 25/II Strada Nicolae Oncescu: blocurile 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 113, 114 și imobilele nr. 50 și 52 Strada Simion Mehedinți: blocurile 90, 98, 99, 117 Strada George Mihail Zamfirescu: blocurile 19A, 22, 22A, 102 Strada Grigore Preoteasa: blocurile 96, 97, 115, 115A, 118 Strada Finta: blocul 1 și imobilele nr. 4 și 5 Strada Tabla Buții: imobilul nr. 80 Strada Lavandei: blocurile P28, P29, P30, P33, P34, P35 Strada Partiturii: blocul 63 Strada Estacadei: blocurile P40 și P41 Strada Dezrobirii: blocurile O8, O8A, O9, 27, 33, P3, P4, P5, P6, P14, P17, P19 și Școala nr. 310 Strada Valea Cerbului: blocul N12 Strada Ghirlandei: blocurile N13, P36, P37, P39 Strada Grințieșului: blocurile P31, P32, P38 Strada Cernișoara: blocurile O11, O12, O13, P18, P20 Strada Fabricii: ansamblul Quadra Place I și blocurile 15C, 15D, 15E, 25/III, 25/IV, 25/V Strada Odgonului: blocurile 132 și 134 Strada Ion Manolescu: blocurile 123, 124, 128, 129, 131 Strada George Calboreanu: blocurile 125 și 126 Strada Prunaru: blocurile 6, 7, 8, 9, OD5 Șoseaua Virtuții: blocurile G3 și R6A 1+2, R6A 3+4 Strada Orșova: blocul F3 Strada Dealului: blocurile F6 3+4, F8, F9, F10 Strada Cetatea de Baltă: blocurile O6, O7A, 28, 31, P10, P11, P13, P15 Strada Nicolae Filimon: blocurile 15 sc. 2, 16, 17, 18 Strada Drumul Taberei: sunt afectate zeci de blocuri și imobile, inclusiv C2, C7, C8, M13, M15, M17, M18, M19, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, TD1, TD3, TD5, TD11, TD12, TD13, TD14, TD15, TD16, TD18, TD42, TD43, TD44, TD46, TD47, TD48, 417C, 417D, 519, 521, 701B, 714, 713, 715, 727A, 801, 802, 803 și multe alte imobile arondate modulelor termice Bulevardul Timișoara: sunt afectate numeroase blocuri și imobile, între care C3, C11, C12, C13, C13A, C13B, D28, D35, D36, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M52, OD6, OD7, OD8, T7, T9, T10 și alte imobile din zona Valea Ialomiței Strada Sibiu: blocurile E1, E2, E3, E22, E23, E33, 813, OD2, OS1, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18 și 15S14, 16S14, 17S14 Bulevardul 1 Mai: blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 4S14, 6S14 și 12 Strada Constantin Titel Petrescu: blocurile C20, C21, C22, C23, C29, C30, C31, C38, C40, C62 Strada Sergent Major Cara Anghel: blocurile B9, C43, C49, C50, C55, C56, C57, C58, C90 Strada Serg. Gheorghe Lățea: blocurile C35, C36, C37, C47, C51, C52, C53, C59, C60, C61, C69, C70, C71, C74 Strada Gârleni: blocurile C44, C45, C46, C72, C73, C78, C79, C83, C84, C85, C86 Bulevardul Ghencea: blocurile C24, C25, C26, C63, C64, C65, C66, C76, C87, C88A, C88B, C89 Strada Valea Argeșului: blocurile M12, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523, 523 Bis și alte imobile arondate Strada Râul Doamnei: blocurile C3, C4, M1, M20, TD5, TS1, TS2, TS3, TS4, TS8 Strada Valea Ialomiței: blocurile C10, C11, C18A+B, A32, A33, D19, 417D Strada Valea Oltului: blocurile A4, A5, A43, D30, D31, D32, M9, M10, M41 Strada Brașov: blocurile D6, A11, E9, E10, E13, E14, OD1, OD5, Z27, 1S14, 2S14, 3S14, 716, 717, 718, 719 Strada Pravăț: blocurile P4, P5, P6, P7, P8, P9 și instituții arondate Aleea Pravăț: blocurile MIIB8/2, MIIB8/3, Z5, Z6 și instituții arondate Strada Valea Călugărească: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, A6, D4, D5, E1, E2, E3, Z1, Z2, Z3, Z4, 720 Strada Chilia Veche: blocurile A7, A8, A9, B11, TD16, TD17, 710 Strada Valea Roșie: blocurile 60, 61, 62, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 Strada Pașcani: blocurile TD32, TD33, TD34, TD35, TD36, TD49, 728A, 728B, D5, D6, D7, D8 Strada Târgu Neamț: blocurile A15, A16, A17, A18, B31, B36, B37, D3, D4, D9, D10, TD23, TD24, TD25, TD26, TD27, TD28, TD29 și alte imobile MIIB8 Strada Segarcea: blocurile A11, A12, A13, A14, B13, B14 Strada Cetatea Histria: blocurile A2, A3, A4, D1, D2 și alte imobile MIIB8 Strada Delinești: blocurile 729A, A5, B35, TD45 și alte imobile MIIB8 Strada Obcina Mare: blocurile A2, A3, F3, F4, OS2, Z25, Z26, Z27 și instituție Aleea Obcina Mică: blocurile A4, A5, Z29, Z31 Strada Râul Dorna: blocurile A1, F1, Z46, Z47, Z48 Aleea Compozitorilor: blocurile 1, 2, 3, 4, E21, F8, F11, F14, G9, G10, G11, G12, OD5, Z20, Z21, Z22, Z28 Aleea Valea Prahovei: blocurile 7S14, 8S14, 9S14, 825, 825BIS, 831 Strada Bozieni: blocurile 830, 830 bis, 832, 833, 834 Strada Romancierilor: blocurile C4, C14, E19, M17, Z16, Z17 Strada Săndulești: blocurile Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z40 Bulevardul General Vasile Milea: blocurile A, B, C, A4, B1, B2 și alte imobile din zona Răzoare Intrarea Drumul Taberei: blocurile G4, K și alte imobile arondate Strada Lt. Gheorghe Caranda: blocurile J, L Strada Mihaela Ruxandra Marcu: blocurile A3, B4, B5, C7, 107, 108 Aleea Poiana Sibiului: blocurile C4, C5, E25, MC1, MC2 Aleea Poiana Cernei: blocurile E4, E5, E6, E26, E27, Z4 Aleea Valea Siretului: blocurile P2 și P3 Strada Bostanilor: blocurile 13 și 14 Drumul Timonierului: imobile arondate punctului Nefamiliști Strada Nera: blocurile F5 și OD5

Trei transformatoare avariate după incendiul de la CET Vest

Contextul acestei avarii este incendiul izbucnit luni seară la CET Vest din București. Potrivit informațiilor disponibile, trei transformatoare au fost avariate. Focul a fost stins după miezul nopții, însă marți dimineață pompierii au continuat intervenția cu cinci autospeciale pentru supraveghere și răcire.

Ministrul Energiei, prezent la fața locului, a anunțat că instalațiile Transelectrica funcționează normal. Totuși, reluarea completă a furnizării apei calde depinde de remedierea avariei din incinta CET Vest.