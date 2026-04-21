Peste 700 de blocuri din București au rămas fără apă caldă după incendiul de la CET Vest. Sectoarele 1, 5 și 6, cele mai afectate de avarie

Apa caldă. Foto: Shutterstock
Un număr de 727 de blocuri și imobile din București au rămas fără apă caldă, după incendiul izbucnit la CET Vest, avarie care a afectat alimentarea în sectoarele 1, 5 și 6 ale Capitalei.

Potrivit aplicației TermoAlert, problema este semnalată ca „lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza avariei apărute în incinta CTE VEST”.

Sectorul 1, printre cele mai afectate zone

În Sectorul 1, sunt afectate mai multe puncte termice și imobile din zone importante ale orașului.

Calea Plevnei: imobilul 114 și blocurile 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1

Bulevardul Dinicu Golescu: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar și blocurile B, E, F, G, H

Strada Gării de Nord: blocurile A, C, D3 și alte imobile arondate punctelor Gara de Nord și S.C. Informatică Feroviară S.A.

Strada Mircea Vulcănescu: imobilul nr. 2

Strada Lt. Col. Paul Ionescu: imobilul nr. 3

Bulevardul Gheorghe Duca: blocurile 3-11, 4, 6, 8, 10-22, 15, 17, 24, 26

Calea Griviței: blocurile 1B, 2B, 3B, 4B, B, I, J, K, J1, O, P, R, S, 139, 142, 146, 148, 150 și alte imobile din zonă

Strada Miron Costin: blocurile 5A și 5B

Șoseaua Nicolae Titulescu: blocurile 1, 1A, 7, 8, 9A+B, 10, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14-14A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, precum și imobilele nr. 58, 60, 88 și 88A

Bulevardul Alexandru Ioan Cuza: imobilul nr. 80

Strada General Alexandru Cernat: imobilul nr. 24

Șoseaua Ștefan cel Mare: blocul Perla și blocul 13

Strada Institutul Medico-Militar: imobilul 22

Calea Dorobanților: blocurile 9, 10, 11, 13, 53-57, 59, 61-63

Strada Atelierului: imobile arondate punctului A Gara

Strada Petru Rareș: imobilul nr. 19-21

Strada Alexandru Depărățeanu: imobilele nr. 4 și 6

Strada George Enescu: blocul 6

Strada Buzești: blocurile A5 și A6

Bulevardul Iancu de Hunedoara: blocurile 12A, 12B, H4, H5, H6

Strada Veronica Micle: blocurile M5, M6, 1C și imobilele nr. 36 Bis, 38, 40

Strada Dr. Iacob Felix: blocurile M4, A1, B1, C2, precum și imobilele nr. 12, 53, 92-94

Strada Bradului: blocul C2

Bulevardul Banul Manta: blocurile 1B, 7, 19A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, precum și imobilele nr. 5, 24, 33, 61 și clădirea Primăriei Sectorului 1

Strada General G. Constantinide: blocul 24C

Strada Teodosie Rudeanu: blocurile 15 și 1C

Strada Valea Merilor: imobilul nr. 5

Strada Petru Maior: imobilul nr. 10

Strada Stoica Ludescu: imobilul 3

Strada Șoimăreștilor: imobilul 8

Strada Lugoj: imobilele 2 și 46

Strada George Barițiu: imobilele 10, 13, 17, 20, 26, 30, 31, 36, 38, 41

Strada Costache Marinescu: imobilele 9-11, 37, 37A, 37B

Strada Cpt. Octav Cocărăscu: imobilele 3, 5, 6, 10, 12, 26, 32, 34, 39, 41B, 42, 50

Strada Știrbei Vodă: blocurile 10F2, 10G, 20B, 20C, 21A, 22A, 22B, 23A, 23B, 24A, 24B, 24C, 25C, 25D, 26A, 26B, 26C

Strada Berzei: blocurile 25A și 25B

Bulevardul Aviatorilor: imobil arondat punctului Aviatorilor & Office Building S.R.L.

Strada Grigore Alexandrescu: blocul H1 și blocul D7

Strada Constantin Disescu: imobilele nr. 2, 2A și 7

Strada Pandele Țărușanu: imobilele 3, 5, 6, 6 Bis, 11, 12, 14, 18

Strada Sava Henția: imobilul nr. 6

Strada Iacob Negruzzi: imobilul nr. 45

Strada Mexic: blocurile 1 și I3

Strada Londra: blocul 4

Strada Louis Blanc: blocul I1

Strada Argentina: blocul I2

Bulevardul Ilie Pintilie: imobile arondate punctului termic

Calea Victoriei: blocurile D1, D4, D5, D6

Strada Witing: imobilul nr. 42

Strada Gheorghe Polizu: imobil arondat Universității Politehnica

Sectorul 5, cu întreruperi extinse în Rahova, Ferentari, Sebastian și Panduri

În Sectorul 5, avaria afectează un număr mare de blocuri și instituții din cartiere întinse.

Strada Progresului: blocul 5A și blocul P52

Șoseaua Panduri: blocurile A, AC, C, D, P1, P1A, P1B, P2, P2A, P3, P3A, P7, P8, P9, P10 și alte imobile arondate

Strada Mihail Sebastian: blocurile S4, S5, S6, S7, S8, S10, S10A, S11, S12, S13, S14, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S30, S32, S33, S34, precum și V29, V30, V73, V74, V79, V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91 și imobilul nr. 116

Strada Ileana Cosânzeana: blocurile P1, P2, P7, P8, P9, P10, P11, S31, S35, S36

Strada Făt Frumos: blocurile P6, P11A, P12, P13, P15, P16 și S29

Strada Vedea: blocurile 82, 86A, 86B, 91, 92, 93A, 114

Strada Tutunari: blocurile 76, 76A, 76B, 76C, 87A, 87B, 90, 90AI, 90AII

Calea Ferentari: blocurile 75, 75A, 83, 83A, 94, 96, 97, 123, 124, 124A, 125, 126, 126B

Strada Zamfir Olaru: blocurile 78, 79, 81C, 86E, 87C, 87D, 87E

Strada Năsăud: blocurile 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 84, 86C, 86D, 95, 130

Strada Baltagului: blocurile V67, V73A, V75, V76, V76A, V77, V78, V81

Aleea Botorani: blocurile V28, V35, V36, V37, V42, V43, V44, V50, V51, V57, V80, V82, V83, V84

Calea 13 Septembrie: blocurile 48, 48A, 50, 52-54, 55-57, 56, 58, 59-61, 60, 60-62, 63, 65-67, 69, 71, 73-75, 77ABC, 79, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 123, 125, 127, 129 și alte blocuri din zona Panduri

Strada Cpt. Ion Gârbea: blocurile P2B și P2C

Strada Ioniță Cegan: blocurile P11, P12, P17, P24A, P25A, P26, P27

Strada Iovița: blocurile P13, P13A, P14, P24, P25

Intrarea Buturugeni: blocurile P1C și P1D

Strada Frunte Lată: blocurile P4, P5, P6, P14A, P15, P16

Strada Petre Ispirescu: blocurile P1A, P6, P22, P22B, P22C, P71A, P72B și blocul 49

Strada Cobadin: blocurile P14, P19, P19A, P21C1, P21C2, P24, M200, M201, M202, M209

Strada Dumbrava Nouă: blocurile M5, M16A, M17, M28, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M109, M109A, M165, P21B, P22A, P25, P41, P47 și altele arondate

Strada Moțoc: blocurile P21A1, P21A2, P48, P53, P54, P55, P56

Strada Elev Nicolae Popovici: blocurile P42, P49, P50, P51

Strada Sg. maj. Vasile Topliceanu: blocurile P31, P32, P36, P37, P38, P38A, P42A, P42B, P66, P67

Strada Sg. maj. Ion Nedeleanu: blocurile P33, P34, P35, P39, P40, P76, V22, V23

Strada Lacul Plopului: blocurile P64, P73, P75

Strada Dorneasca: blocurile P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P65, P72, P78, P78A, P79, P80

Strada Novaci: blocurile P52, P55, P60, P61, P65, S9, S9A, S15, S23

Strada Cap. Ivan Anghelache: blocurile M21, M25, M26, M27, M29, M30, M31, M32, M33, M34

Strada Sold. Ene Modoran: blocurile M88, M89, M90, M91, M92, M93A, M93B, M94, M162, M169, M174, M179, M185, M191

Strada Buzoeni: blocurile M38, M39, M40, M41, M43, M46, M47, M48, M72, M73, M74, M76, M77, M78

Strada Mărgeanului: blocurile M11, M11A, M12, M23, M23A, M24, M35, M36, M37, M49, M50, M68, M69, M70, M71, M100, M101, M102, M112, M113, M114, M124, M125, M126

Strada Doina: blocurile 12, 17, 18

Strada Spătaru Preda: blocurile 11, 19, 97A, 129, 129A

Strada Sg. Constantin Mușat: blocul 16

Strada Sg. maj. Florea Blejan: blocurile 13, 14, 15

Aleea Posada: blocurile 31, 32, 33, 34, 35, 36 și Școala nr. 131

Strada Teiuș: blocul 10, Școala generală nr. 139 și Policlinica Teiuș

Șoseaua Alexandria: blocurile 1, 4, 5 bis, 12, 21, 21 bis, 22, 26, 27, 30, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L8, L9, L10, L11, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, M1, M2, M3, M4, M5, OD1, PC1, PC2, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12 și imobilul nr. 7B

Aleea Ghimeș: blocurile 23, 24, 25, 28, 29

Strada Garoafei: blocurile 5, 6, 7, 8, 9 și Grădinița nr. 185

Calea Rahovei: blocurile 12, 13, 57, 57A, 57B, 59, 67, 72, 72A, 73, 81A, 81B

Strada Sg. Gheorghe Donici: blocurile 65, 71 și Școala nr. 280

Strada Serg. maj. Gheorghe Iorga: blocurile 53, 53A, 55, 55A, 59A, 59B

Strada Pecineaga: blocurile 17C, 23, 24

Strada Cap. Preda: blocurile 3E, 4, 19

Strada Cap. Ilina: blocurile 3B, 3C, 3D, 14, 21, 21A

Strada Sold. Vasile Croitoru: blocurile 3, 8, 9, 9A, 9B

Strada Sold. Ion Cândea: blocurile 21B și 22

Strada Lt. Ilie Câmpeanu: blocurile 2, 15, 15A, 18, 18A, 18B

Strada Amurgului: Secția 19 Poliție

Strada Slt. Popa: blocurile 17, 17A, 17B, 20, 21, 23A

Strada Uranus: blocurile U8 și 53

Strada Ion Creangă: blocurile 87, 89, 91

Bulevardul Tudor Vladimirescu: blocurile 131, 133, 135

Strada Sabinelor: blocurile 113, 115, 119, 121

Strada Sirenelor: blocul 117

Strada Dobrun: blocul M67

Strada Topolnița: blocurile M44, M45, M54

Strada Glicinelor: blocurile M51, M52, M53, M55, M56

Strada Năbucului: Liceul Ion Barbu și alte imobile arondate

Bulevardul Eroii Sanitari: imobilele 12 și 14

Bulevardul Prof. dr. Gheorghe Marinescu: imobilele 15 și 19

Strada Dr. Ion Radovici: imobilele 10 și 12

Strada Dr. Nicolae Turnescu: imobilele 9, 13, 15

Sectorul 6, afectat în special în Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești

În Sectorul 6, lipsa apei calde este semnalată în foarte multe puncte termice din cartiere mari, inclusiv în Drumul Taberei și Militari.

Calea Giulești: blocurile 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 13A, 14A, A, B, B1, B2, B3, B19, B20, B21, C, D1, D2, E2, Z1, Z2, Z3, OD4, precum și Stadionul Giulești

Strada George Vâlsan: blocurile 2, 65, 65A, 107, 108, 109

Strada Moinești: blocurile 127, 130, 134A, 135, 136, 201, 202, 203, 204, 205, 206 și alte imobile arondate

Bulevardul Iuliu Maniu: blocurile 5P, 6P, 7P, 8P, 13, 13A-A, 13A-B, 14, 15A, 15B, 15 bis, M16, D3, D4, D5, D6, R1, R2, 21P și locuințele ICAB

Strada Dreptății: blocurile O2, O3, O4, O10, P7, P8, P9, P12, F6 1+2

Strada Roșia Montană: blocurile 17, O1A, O1B, O5, O7, 29, 30, 32

Strada Dealul Țugulea: blocurile O1C, M18, G2 și ansamblul F7

Strada Olănești: blocurile 38, 43, 76A, 83

Strada Fraților: blocul 85

Strada Vintilă Mihăilescu: blocurile 42A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 70, 72, 77, 78, 79, 80

Strada Zboina Neagră: blocurile 69, 74, 81, 88, 91-95, 116

Strada Porumbacu: blocurile 30, 31, 33, 34, 35, 87, 86, 89 și Colegiul Tehnic Carol I

Strada 9 Mai: blocurile 10A, 11B, 20A, 22A, 23A, 24, 25, 25 bis, 36, 37

Strada Ceahlăul: blocurile 14, 15, 15 sc. 1, 18, 19, 24, 26 sc. 1, 28, 29, 32, 38A, 39, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 82, 102A, 103, 104, 106

Calea Crângași: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 15, 16, 16A, 17A, 18A, 19A, 20, 21, 26 sc. 2+3, 40, 41, 42, 43A, 45, 46, 47, 48, 49, 50 și numeroase blocuri ICEM

Strada Mălinului: blocurile 3, 4, 12 bis

Strada Murguța: blocurile 7, 8, 9, 10, 11

Strada Roșiori de Vede: blocul 6

Intrarea Viforului: blocurile 12 și 13

Strada Rușețu: blocurile A1+A2, G8, G11, G13, G14, G15 și alte imobile CFR

Bulevardul Constructorilor: blocurile A3, A4, F2, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10, G12, G16, G17+18, G19+20, H1, H2, H3, I, J1, J3, 10, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 44

Strada Lt. Gheorghe Saidac: blocurile 12A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 și alte blocuri ICEM

Strada Nucșoara: blocurile 15A ICEM, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Strada Mehadiei: blocurile 1 ICEM, 4 ICEM, 21, 22

Aleea Arinii Dornei: blocurile I3, I4, I6, I7, I8, I9, M27, M28, M29, M30

Strada Arieșul Mare: blocurile A31, A32, A33, A34, I5, I10, I11, I12

Aleea Politehnicii: blocurile I1, I2, 2, 3 bis, 4, 5A

Aleea Cetățuia: blocurile M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, 25/I, 25/II

Strada Nicolae Oncescu: blocurile 100, 101, 104A, 105, 110, 111, 112, 113, 114 și imobilele nr. 50 și 52

Strada Simion Mehedinți: blocurile 90, 98, 99, 117

Strada George Mihail Zamfirescu: blocurile 19A, 22, 22A, 102

Strada Grigore Preoteasa: blocurile 96, 97, 115, 115A, 118

Strada Finta: blocul 1 și imobilele nr. 4 și 5

Strada Tabla Buții: imobilul nr. 80

Strada Lavandei: blocurile P28, P29, P30, P33, P34, P35

Strada Partiturii: blocul 63

Strada Estacadei: blocurile P40 și P41

Strada Dezrobirii: blocurile O8, O8A, O9, 27, 33, P3, P4, P5, P6, P14, P17, P19 și Școala nr. 310

Strada Valea Cerbului: blocul N12

Strada Ghirlandei: blocurile N13, P36, P37, P39

Strada Grințieșului: blocurile P31, P32, P38

Strada Cernișoara: blocurile O11, O12, O13, P18, P20

Strada Fabricii: ansamblul Quadra Place I și blocurile 15C, 15D, 15E, 25/III, 25/IV, 25/V

Strada Odgonului: blocurile 132 și 134

Strada Ion Manolescu: blocurile 123, 124, 128, 129, 131

Strada George Calboreanu: blocurile 125 și 126

Strada Prunaru: blocurile 6, 7, 8, 9, OD5

Șoseaua Virtuții: blocurile G3 și R6A 1+2, R6A 3+4

Strada Orșova: blocul F3

Strada Dealului: blocurile F6 3+4, F8, F9, F10

Strada Cetatea de Baltă: blocurile O6, O7A, 28, 31, P10, P11, P13, P15

Strada Nicolae Filimon: blocurile 15 sc. 2, 16, 17, 18

Strada Drumul Taberei: sunt afectate zeci de blocuri și imobile, inclusiv C2, C7, C8, M13, M15, M17, M18, M19, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, TD1, TD3, TD5, TD11, TD12, TD13, TD14, TD15, TD16, TD18, TD42, TD43, TD44, TD46, TD47, TD48, 417C, 417D, 519, 521, 701B, 714, 713, 715, 727A, 801, 802, 803 și multe alte imobile arondate modulelor termice

Bulevardul Timișoara: sunt afectate numeroase blocuri și imobile, între care C3, C11, C12, C13, C13A, C13B, D28, D35, D36, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M52, OD6, OD7, OD8, T7, T9, T10 și alte imobile din zona Valea Ialomiței

Strada Sibiu: blocurile E1, E2, E3, E22, E23, E33, 813, OD2, OS1, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z18 și 15S14, 16S14, 17S14

Bulevardul 1 Mai: blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, 4S14, 6S14 și 12

Strada Constantin Titel Petrescu: blocurile C20, C21, C22, C23, C29, C30, C31, C38, C40, C62

Strada Sergent Major Cara Anghel: blocurile B9, C43, C49, C50, C55, C56, C57, C58, C90

Strada Serg. Gheorghe Lățea: blocurile C35, C36, C37, C47, C51, C52, C53, C59, C60, C61, C69, C70, C71, C74

Strada Gârleni: blocurile C44, C45, C46, C72, C73, C78, C79, C83, C84, C85, C86

Bulevardul Ghencea: blocurile C24, C25, C26, C63, C64, C65, C66, C76, C87, C88A, C88B, C89

Strada Valea Argeșului: blocurile M12, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, 522, 523, 523 Bis și alte imobile arondate

Strada Râul Doamnei: blocurile C3, C4, M1, M20, TD5, TS1, TS2, TS3, TS4, TS8

Strada Valea Ialomiței: blocurile C10, C11, C18A+B, A32, A33, D19, 417D

Strada Valea Oltului: blocurile A4, A5, A43, D30, D31, D32, M9, M10, M41

Strada Brașov: blocurile D6, A11, E9, E10, E13, E14, OD1, OD5, Z27, 1S14, 2S14, 3S14, 716, 717, 718, 719

Strada Pravăț: blocurile P4, P5, P6, P7, P8, P9 și instituții arondate

Aleea Pravăț: blocurile MIIB8/2, MIIB8/3, Z5, Z6 și instituții arondate

Strada Valea Călugărească: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, A6, D4, D5, E1, E2, E3, Z1, Z2, Z3, Z4, 720

Strada Chilia Veche: blocurile A7, A8, A9, B11, TD16, TD17, 710

Strada Valea Roșie: blocurile 60, 61, 62, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9

Strada Pașcani: blocurile TD32, TD33, TD34, TD35, TD36, TD49, 728A, 728B, D5, D6, D7, D8

Strada Târgu Neamț: blocurile A15, A16, A17, A18, B31, B36, B37, D3, D4, D9, D10, TD23, TD24, TD25, TD26, TD27, TD28, TD29 și alte imobile MIIB8

Strada Segarcea: blocurile A11, A12, A13, A14, B13, B14

Strada Cetatea Histria: blocurile A2, A3, A4, D1, D2 și alte imobile MIIB8

Strada Delinești: blocurile 729A, A5, B35, TD45 și alte imobile MIIB8

Strada Obcina Mare: blocurile A2, A3, F3, F4, OS2, Z25, Z26, Z27 și instituție

Aleea Obcina Mică: blocurile A4, A5, Z29, Z31

Strada Râul Dorna: blocurile A1, F1, Z46, Z47, Z48

Aleea Compozitorilor: blocurile 1, 2, 3, 4, E21, F8, F11, F14, G9, G10, G11, G12, OD5, Z20, Z21, Z22, Z28

Aleea Valea Prahovei: blocurile 7S14, 8S14, 9S14, 825, 825BIS, 831

Strada Bozieni: blocurile 830, 830 bis, 832, 833, 834

Strada Romancierilor: blocurile C4, C14, E19, M17, Z16, Z17

Strada Săndulești: blocurile Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z40

Bulevardul General Vasile Milea: blocurile A, B, C, A4, B1, B2 și alte imobile din zona Răzoare

Intrarea Drumul Taberei: blocurile G4, K și alte imobile arondate

Strada Lt. Gheorghe Caranda: blocurile J, L

Strada Mihaela Ruxandra Marcu: blocurile A3, B4, B5, C7, 107, 108

Aleea Poiana Sibiului: blocurile C4, C5, E25, MC1, MC2

Aleea Poiana Cernei: blocurile E4, E5, E6, E26, E27, Z4

Aleea Valea Siretului: blocurile P2 și P3

Strada Bostanilor: blocurile 13 și 14

Drumul Timonierului: imobile arondate punctului Nefamiliști

Strada Nera: blocurile F5 și OD5

Trei transformatoare avariate după incendiul de la CET Vest

Contextul acestei avarii este incendiul izbucnit luni seară la CET Vest din București. Potrivit informațiilor disponibile, trei transformatoare au fost avariate. Focul a fost stins după miezul nopții, însă marți dimineață pompierii au continuat intervenția cu cinci autospeciale pentru supraveghere și răcire.

Ministrul Energiei, prezent la fața locului, a anunțat că instalațiile Transelectrica funcționează normal. Totuși, reluarea completă a furnizării apei calde depinde de remedierea avariei din incinta CET Vest.