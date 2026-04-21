Potrivit consilium.europa.eu, Consiliul va discuta situația din Ucraina, după un schimb informal de opinii prin videoconferință cu ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha. Poziția Uniunii Europene rămâne aceea de a sprijini eforturile diplomatice pentru încetarea războiului și de a îndemna Rusia să accepte „o încetare completă, necondiționată și imediată a focului” și să se angajeze în negocieri constructive. UE reafirmă sprijinul pentru o pace „cuprinzătoare, justă și durabilă” și își exprimă disponibilitatea de a contribui la garanțiile de securitate ale Ucrainei.

Orientul Mijlociu și impactul conflictelor regionale

Miniștrii europeni vor avea un schimb informal de opinii cu președintele Consiliului de Miniștri al Libanului, Nawaf Salam, înainte de discuțiile privind evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv războiul din Iran și efectele sale asupra regiunii.

La 9 aprilie 2026, Kaja Kallas a salutat încetarea focului convenită între Statele Unite și Iran, subliniind că UE va contribui la eforturile diplomatice „ținând seama de întreaga gamă a intereselor și preocupărilor sale”. Totodată, UE solicită încetarea urgentă a ostilităților din Liban, care afectează grav populația civilă.

Într-o intervenție la Consiliul de Securitate al ONU, la 13 aprilie, Kallas a afirmat că situația din strâmtoarea Ormuz reprezintă un argument pentru o „coaliție internațională solidă pentru securitatea maritimă”, potrivit Reuters.

Caucazul de Sud: Armenia, Azerbaidjan și situația din Georgia

Consiliul va discuta și situația din Caucazul de Sud, cu accent pe Armenia, în perspectiva summitului UE–Armenia programat la Erevan în perioada 4–5 mai 2026. Miniștrii vor analiza relațiile UE cu Azerbaidjanul și evoluțiile politice din Georgia. Relațiile UE–Armenia se bazează pe Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat, în vigoare din 2021.

Sudan: trei ani de conflict

Un alt punct pe agendă este situația din Sudan, unde conflictul dintre forțele armate sudaneze (FAS) și forțele de sprijin rapid (FSR) continuă de trei ani. UE sprijină eforturile internaționale pentru pace și stabilitate încă de la izbucnirea războiului civil în 2023.

Concluziile reuniunii precedente

La reuniunea anterioară, din 16 martie 2026, miniștrii au discutat impactul crizei din Orientul Mijlociu asupra Ucrainei și consecințele războiului declanșat de Rusia, reafirmând că Ucraina rămâne prioritatea de securitate a Europei. Consiliul a analizat sprijinul financiar acordat Kievului, inclusiv împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027.

Tot atunci, au fost adoptate măsuri restrictive suplimentare împotriva a patru persoane implicate în acțiuni de manipulare a informațiilor și ingerințe străine, precum și concluzii privind consolidarea capacității UE de a contracara amenințările hibride.

Consiliul Afaceri Externe reunește miniștrii afacerilor externe din statele membre ale UE și, în funcție de temele discutate, poate include miniștrii apărării, ai dezvoltării sau ai comerțului. Reuniunile au loc, de regulă, cel puțin o dată pe lună.