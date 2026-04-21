Alte patru persoane au fost rănite de gloanțe în timpul acestui atac, a indicat Cristobal Castaneda, ministrul securității din statul Mexico (centru), unde se află piramidele.

Este vorba despre doi columbieni, o rusoaică și o canadiană, a precizat oficialul.



Alte două persoane au fost rănite în urma unor "căzături", a adăugat ministerul într-un comunicat.

"Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Teotihuacan ne întristează profund", a reacționat pe X președintele mexican Claudia Sheinbaum.



Autoritățile federale au găsit "o armă de foc, o armă albă (cuțit) și muniție" la fața locului, unde au fost mobilizate poliția și Garda Națională, potrivit unui comunicat al Cabinetului Federal de Securitate.

Teotihuacan este situat la aproximativ 50 de kilometri de capitală, de unde pleacă zilnic excursii atât pentru turiștii interni, cât și internaționali.



Cu Piramidele Soarelui și Lunii și Drumul Morților, Teotihuacan este cel mai important monument al perioadei clasice a civilizației prehispanice, care a atins apogeul în Valea Mexicului între secolele I și al VII-lea