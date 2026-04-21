Potrivit Brigada Rutieră București, problema afectează simultan mai multe puncte critice din oraș, unde circulația se desfășoară în condiții dificile.
Intersecțiile afectate de avarie
Printre zonele în care semafoarele nu funcționează se numără:
Șoseaua Giurgiului × Strada Toporași
Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu
Calea Victoriei × Splaiul Independenței
Bulevardul Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150
Șoseaua Ștefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu
Șoseaua Colentina × Strada Sportului
Șoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo
Calea Giulești × Bulevardul Constructorilor
Calea Crângași × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu
Strada Jiului × Strada Natației
În lipsa semnalizării automate, traficul este dirijat manual de polițiști, trimiși în teren pentru a preveni accidentele și pentru a menține circulația cât de cât fluidă.
Cauza problemelor și efectele în trafic
Defecțiunile au fost provocate de o fluctuație de tensiune în rețeaua electrică, existând informații că incidentul ar putea avea legătură cu o avarie majoră în sistemul de alimentare.
Lipsa semafoarelor în intersecțiile aglomerate crește semnificativ riscul de accidente și generează întârzieri considerabile pentru șoferi.
În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară, mulți bucureșteni ironizând situația și descriind traficul drept „haotic” în lipsa semnalizării.
„În București, când nu merg semafoarele, traficul se conduce singur… direct în haos. #Capitalahaosului”, zic oamenii.
Lipsa semafoarelor funcționale din această dimineață ar avea legătura cu incendiul de la CET Vest petrecut noaptea trecută.
Recomandările poliției pentru șoferi
Brigada Rutieră București face apel la conducătorii auto să adopte un comportament responsabil în trafic:
să circule cu prudență sporită;
să respecte indicațiile polițiștilor rutieri din intersecții;
să țină cont de indicatoarele și marcajele rutiere;
să acorde prioritate conform regulilor;
să evite blocarea intersecțiilor aglomerate.
De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite manevrele riscante, în condițiile în care lipsa semafoarelor poate amplifica rapid situațiile periculoase.
Poliția rutieră a anunțat că a mobilizat echipaje în toate zonele afectate pentru a limita impactul incidentului.