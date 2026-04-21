Potrivit Brigada Rutieră București, problema afectează simultan mai multe puncte critice din oraș, unde circulația se desfășoară în condiții dificile.

Intersecțiile afectate de avarie

Printre zonele în care semafoarele nu funcționează se numără:

Șoseaua Giurgiului × Strada Toporași

Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu

Calea Victoriei × Splaiul Independenței

Bulevardul Eroii Sanitari × Școala Gimnazială nr. 150

Șoseaua Ștefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu

Șoseaua Colentina × Strada Sportului

Șoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo

Calea Giulești × Bulevardul Constructorilor

Calea Crângași × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu

Strada Jiului × Strada Natației

În lipsa semnalizării automate, traficul este dirijat manual de polițiști, trimiși în teren pentru a preveni accidentele și pentru a menține circulația cât de cât fluidă.

Cauza problemelor și efectele în trafic

Defecțiunile au fost provocate de o fluctuație de tensiune în rețeaua electrică, existând informații că incidentul ar putea avea legătură cu o avarie majoră în sistemul de alimentare.

Lipsa semafoarelor în intersecțiile aglomerate crește semnificativ riscul de accidente și generează întârzieri considerabile pentru șoferi.

În mediul online, reacțiile nu au întârziat să apară, mulți bucureșteni ironizând situația și descriind traficul drept „haotic” în lipsa semnalizării.

„În București, când nu merg semafoarele, traficul se conduce singur… direct în haos. #Capitalahaosului”, zic oamenii.

Lipsa semafoarelor funcționale din această dimineață ar avea legătura cu incendiul de la CET Vest petrecut noaptea trecută.

Recomandările poliției pentru șoferi

Brigada Rutieră București face apel la conducătorii auto să adopte un comportament responsabil în trafic:

să circule cu prudență sporită;

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri din intersecții;

să țină cont de indicatoarele și marcajele rutiere;

să acorde prioritate conform regulilor;

să evite blocarea intersecțiilor aglomerate.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite manevrele riscante, în condițiile în care lipsa semafoarelor poate amplifica rapid situațiile periculoase.

Poliția rutieră a anunțat că a mobilizat echipaje în toate zonele afectate pentru a limita impactul incidentului.