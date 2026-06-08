Sorin Grindeanu anunță ce a negociat cu premierul desemnat: „Viitorul guvern trebuie să schimbe modelul Bolojan! O reducere concretă a taxelor!”

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm în urma discuțiilor purtate cu premierul desemnat, subliniind că social-democrații nu vor susține măsuri de austeritate și nici introducerea unor noi taxe care să afecteze populația și mediul de afaceri.

PSD respinge noi taxe și tăieri de venituri

„Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar.

Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate.

Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească.

Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum.

Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești.

România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale și aici mă gândesc, de exemplu, la restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierdere care nu pot să-și plătească datoriile.

În plan economic, cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite.

Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată și blocată în acest moment.

În domeniul taxelor, aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%.

În plan social, noi așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii.

De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate.

Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect. Cam astea sunt lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție.” , a declarat liderul PSD - Sorin Grindeanu.