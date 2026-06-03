Sorin Grindeanu cere public demisia șefului Armatei Române după punerea sub acuzare de către DNA. Liderul PSD susține că generalul Gheorghiță Vlad este o vulnerabilitate

Sursă: Realitatea.net

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm în cazul generalului Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, și a afirmat că retragerea acestuia de la conducerea Armatei Române „ar fi gestul firesc” în actualul context.

Declarația liderului social-democrat vine după ce generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA în dosarul angajărilor pe prietenii din Ministerul Apărării Naționale.

Sorin Grindeanu: „Orice umbră de îndoială reprezintă o vulnerabilitate”

Sorin Grindeanu a spus că orice suspiciune care planează asupra unui oficial aflat într-o funcție atât de importantă poate afecta imaginea și credibilitatea Armatei Române.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română”, a declarat liderul PSD.

Acesta a subliniat că instituțiile responsabile de apărarea națională trebuie să funcționeze fără controverse și fără situații care pot afecta încrederea publică.

„România nu își permite astfel de incertitudini”

Președintele PSD a făcut referire și la contextul regional de securitate și a afirmat că România are nevoie de stabilitate la nivelul structurilor de apărare.

„În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Generalul Gheorghiță Vlad a anunțat marți că nu intenționează să se retragă din funcție, deși a fost pus oficial sub acuzare de procurorii DNA.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, a transmis șeful Statului Major al Apărării.

Potrivit procurorilor DNA, generalul Gheorghiță Vlad este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Anchetatorii susțin că acesta ar fi intervenit în favoarea fiicei fostului secretar al CSAT, Mihai Șomordolea, care este și el vizat în dosar. Cercetările continuă în acest caz.