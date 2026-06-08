Marea curățenie din Herăstrău. Biciclete, scaune și trotinete, scoase la lumină de pe fundul lacului

Sursă: Realitatea.Net

Primăria Capitalei a dat startul lucrărilor de decolmatare în Parcul Herăstrău, însă în loc de pești, muncitorii au descoperit o adevărată parcare subterană! Scăderea nivelului apei a scos la lumină zeci de trotinete electrice, biciclete, scaune și tone de gunoaie uitate de timp, transformând operațiunea ecologică într-o vânătoare de „comori” urbane.

Primăria Capitalei a dat startul unei ample operațiuni de decolmatare și consolidare a malurilor Lacului Herăstrău, o infrastructură critică ce nu a mai fost reabilitată de aproape 90 de ani, mai exact din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea. Prima fază a proiectului va dura un an și se va concentra exclusiv pe lucrările din cuva lacului, urmând ca ulterior să înceapă și modernizarea la sol a parcului.

Trotinete, biciclete și 20.000 de tone de mâl transformate în fundație

Odată cu scăderea controlată a nivelului apei, la suprafață au ieșit „amprentele” nepăsării din ultimele decenii. Echipele de intervenție au găsit pe fundul lacului zeci de trotinete electrice, biciclete, scaune și cantități uriașe de gunoaie, care vor fi sortate și eliminate treptat.

Pe lângă deșeuri, din cuvă vor fi adunate peste 20.000 de tone de material de decolmatare (mâl și pietre) acumulat în zeci de ani. Cu toate acestea, mâlul nu va fi evacuat din zonă, ci va fi reutilizat strategic, conform normelor de mediu.

„Materialul de decolmatare rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal, fiind una dintre condițiile stricte impuse de Apele Române. Acest material va fi amestecat cu piatră spartă și va fi pus între actualul mal degradat și viitorul mal consolidat. Practic, umple un spațiu de un metru lățime dintre cele două apărări de mal”, a explicat Iulian Drăgunoiu, constructorul proiectului.

Patru puncte de lucru deschise în paralel

Lucrările au debutat astăzi la granița cu barajul Băneasa, unde a fost amenajată prima rampă de acces pentru excavatoarele cu cupă. Tot din amestecul de mâl și piatră se construiește un drum tehnologic provizoriu pentru utilaje, care va fi mutat și eliminat pe măsură ce proiectul înaintează.

Pentru a urgenta execuția, șantierul se va extinde masiv în perioada următoare:

Săptămâna viitoare: Se deschide al doilea punct de lucru în aval de podul DN1 (între pod și calea ferată).

În faza următoare: Al treilea punct de lucru va fi activat pe Șoseaua Nordului (în aval de podul de cale ferată).

Ultimul punct: Va fi amplasat în zona Fântânii Miorița.

Constructorii promit că la fiecare 10-14 zile va fi deschis un nou punct de intervenție, urmând să se acționeze în paralel pe ambele maluri ale lacului pentru maximum de eficiență.

Urmează regenerarea totală a Parcului Herăstrău

Această primă etapă, dedicată exclusiv cuvei și consolidării structurale a malurilor, este vitală pentru siguranța vizitatorilor și va dura 12 luni. Reprezentanții municipalității au subliniat că, imediat după finalizarea lucrărilor hidrotehnice, va fi lansat proiectul de suprafață.

Cea de-a doua fază va schimba radical experiența la sol în cel mai mare parc al Capitalei, implicând regenerarea completă a spațiilor verzi, reabilitarea aleilor pietonale, modernizarea sistemului de iluminat public și a mobilierului urban, precum și amenajarea unor piste moderne de alergare și de biciclete.