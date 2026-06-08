Cum obții castraveți murați crocanți. Secretul gospodinelor cu experiență

Sursă: Realitatea.Net

Castraveții murați în saramură sunt una dintre cele mai îndrăgite conserve tradiționale, nelipsite din multe gospodării. Pregătiți corect, aceștia devin crocanți, aromați și plini de savoare, completând perfect orice masă. Deși rețeta de bază este relativ simplă, rezultatul final depinde de mai mulți factori esențiali, care fac diferența dintre murături reușite și unele moi sau lipsite de gust.

Primul pas este selectarea unor castraveți cât mai proaspeți. Cei mici sau de dimensiuni medii sunt considerați ideali deoarece se murează uniform și își păstrează mai bine textura.

Este recomandat să alegi castraveți:

fermi la atingere;

fără pete sau lovituri;

cu coajă subțire;

recoltați recent.

Un truc folosit de gospodine este îndepărtarea capătului unde a fost floarea. Acesta conține enzime care pot favoriza înmuierea castraveților în timpul fermentării.

Câtă sare se pune la un litru de apă

Concentrația saramurii este esențială pentru reușita murăturilor.

În general, se recomandă aproximativ o lingură vârfuită de sare neiodată la un litru de apă. Sarea specială pentru murături este preferată deoarece nu influențează textura și culoarea legumelor.

Apa poate fi folosită atât rece, cât și fiartă în prealabil, însă este important ca sarea să fie complet dizolvată înainte de a fi turnată peste castraveți.

De ce este important hreanul

Hreanul este unul dintre ingredientele nelipsite din rețeta tradițională de castraveți murați.

Pe lângă aroma specifică, acesta are rolul de a menține textura fermă și crocantă a castraveților pe durata fermentării și depozitării.

Alături de hrean, multe gospodine folosesc și:

bețe de mărar;

căței de usturoi;

boabe de piper;

boabe de muștar;

foi de dafin;

frunze de vișin sau cireș.

Aceste ingrediente contribuie atât la gust, cât și la păstrarea unei texturi plăcute.

Cum trebuie așezați în borcan

Castraveții trebuie așezați cât mai compact în recipient, fără a fi însă presați excesiv.

Este foarte important ca toate legumele să fie complet acoperite de saramură. Dacă unele bucăți rămân la suprafață, există riscul apariției mucegaiului sau al alterării.

Pentru a-i menține sub nivelul lichidului, se poate folosi o greutate curată sau un dispozitiv special pentru fermentare.

Cât durează fermentarea

Procesul de murare depinde în mare măsură de temperatura mediului.

Specialiștii recomandă păstrarea recipientelor la temperaturi cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius. În aceste condiții, fermentarea are loc treptat și uniform.

În funcție de preferințe și de temperatura din încăpere, castraveții se pot mura în aproximativ:

7 zile pentru un gust mai puțin acru;

10-14 zile pentru o aromă mai intensă.

Pe parcursul fermentării poate apărea spumă la suprafață, care trebuie îndepărtată periodic.

Cum se păstrează după murare

După ce au ajuns la gustul dorit, castraveții trebuie mutați într-un loc răcoros pentru a încetini fermentarea. O cămară bine ventilată, un beci sau frigiderul sunt cele mai bune opțiuni pentru depozitare.

Păstrați în condiții corespunzătoare, castraveții murați își pot menține textura crocantă și aroma specifică timp de mai multe luni, fiind un acompaniament perfect pentru numeroase preparate tradiționale, potrivit sursei.