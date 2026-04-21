Întâlnirea are loc după ce, în ședința informală desfășurată luni la sediul din Modrogan, a fost exprimată o susținere unanimă pentru ca premierul Ilie Bolojan să rămână în funcție. Potrivit informațiilor apărute după reuniunea informală de luni, premierul a transmis că nu intenționează să demisioneze, inclusiv în eventualitatea în care va fi depusă o moțiune de cenzură.

PNL își reafirmă sprijinul pentru Ilie Bolojan

În același timp, în interiorul PNL s-a conturat poziția potrivit căreia liberalii nu ar mai continua într-o viitoare formulă de coaliție alături de Partidul Social Democrat, pe fondul conflictului politic deschis dintre cele două partide. Surse politice susțin că Partidul Social Democrat ia în calcul inițierea unei noi moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, iar pentru acest demers ar fi fost deja strânse semnături.

Mai mult, în ședința de guvern programată joi, PSD ar urma să își retragă miniștrii din actualul Executiv. În același context, surse politice afirmă că premierul Ilie Bolojan ar putea decide demiterea miniștrilor PSD, dar și a secretarilor de stat și prefecților susținuți de social-democrați.

În aceste condiții, ședința Biroului Politic Național al PNL este așteptată să fie una tensionată, având în vedere deciziile și mesajele transmise deja de liderii partidului în ultimele ore.

PSD a votat retragerea sprijinului politic

Contextul acestei reuniuni este dat și de decizia luată luni de Partidul Social Democrat. Aproximativ 5.000 de membri PSD au votat propunerea de retragere a sprijinului politic pentru guvernul Bolojan, în cadrul unei ședințe desfășurate la Palatul Parlamentului, în prezența liderilor partidului și a tuturor miniștrilor. Cei mai mulți reprezentanți din teritoriu au votat online, iar rezultatul consultării a fost unul covârșitor: 97,7% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea retragerii sprijinului politic, în timp ce 2,3% s-au opus.