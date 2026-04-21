„Mi-aș fi dorit ca domnul Nicușor Dan să fi oprit această aventură politică a PSD printr-o simplă declarație. Nu este oportun în momentul de față să avem o criză politică. Rog PSD să se comporte responsabil, să aștepte termenul până la care PSD va da premierul și să mergem mai departe și să se încheie totul.

Ciprian Ciucu îl trage la răspundere pe Nicușor Dan

Este inclusiv un eșec al președintelui, nu doar al României sau al coaliției, faptul că această coaliție se va destrăma. Din punctul meu de vedere, era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui. Din cât văd eu în momentul de față, din păcate, domnul Nicușor Dan, prin semnalele pe care le dă, nu va face acest lucru și probabil că va juca mai departe cu domnul Grindeanu.

Cred că, din păcate, în acest moment, președintele României se coordonează mai mult cu PSD decât cu Partidul Național Liberal sau cu Uniunea Salvați România. Președintele ar face bine să se consulte mai des și cu Ilie Bolojan, și cu mine (care sunt unul dintre liderii partidului) și cu alți lideri liberali, și mai puțin cu PSD-ul. Pentru că mi se pare că i-au fost furnizate anumite perspective mai degrabă dinspre PSD”, a declarat Ciprian Ciucu.