Viorel Cataramă: „PNL se leagă cu lanțuri de putere. Ilie Bolojan face mult rău partidului”

Viorel Cataramă și Ilie Bolojan
Viorel Cataramă, membru PNL, îl torpilează pe Ilie Bolojan după ce PSD i-a restras susținerea acestuia în funcția de premier. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu, omul de afaceri a afirmat că Ilie Bolojan se agață de putere, iar acest lucru trage partidul liberal în jos. Totodată, Cataramă a spus că măsurile economice impuse de prim-ministru au dus economia țării în pragul dezastrului.

„Decizia domnului Bolojan de a se crampona de putere este o decizie care face foarte mult rău Partidului Național Liberal, pentru că avem deja o tradiție în care am făcut tot felul de combinații politice, fie cu PSD, fie cu USR (cu polul de dreapta blestemat) și, până la urmă, PNL-ul a ajuns ca, cel puțin în media, în online, să fie foarte, foarte criticat și disprețuit.

Datorită acestei legături cu puterea, dincolo de orice rațiune... pentru că dacă domnul Bolojan se leagă de putere, face o greșeală. Rezultatele economice, politicile adoptate de domnul Bolojan sunt rele pentru țară. Românii spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Statisticile arată: scăderea consumului, scăderea nivelului de trai, scăderea investițiilor, concedieri în sectorul privat, inflație. În condițiile în care tu generezi o astfel de situație negativă, să te cramponezi de putere spunând că salvezi România este un nonsens pentru toată populația României. Coaliția va continua fără Ilie Bolojan prim-ministru”, a declarat Viorel Cataramă.