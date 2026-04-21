„Decizia domnului Bolojan de a se crampona de putere este o decizie care face foarte mult rău Partidului Național Liberal, pentru că avem deja o tradiție în care am făcut tot felul de combinații politice, fie cu PSD, fie cu USR (cu polul de dreapta blestemat) și, până la urmă, PNL-ul a ajuns ca, cel puțin în media, în online, să fie foarte, foarte criticat și disprețuit.

Viorel Cataramă: „Ilie Bolojan se agață de putere. Face mult rău PNL!”

Datorită acestei legături cu puterea, dincolo de orice rațiune... pentru că dacă domnul Bolojan se leagă de putere, face o greșeală. Rezultatele economice, politicile adoptate de domnul Bolojan sunt rele pentru țară. Românii spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

Statisticile arată: scăderea consumului, scăderea nivelului de trai, scăderea investițiilor, concedieri în sectorul privat, inflație. În condițiile în care tu generezi o astfel de situație negativă, să te cramponezi de putere spunând că salvezi România este un nonsens pentru toată populația României. Coaliția va continua fără Ilie Bolojan prim-ministru”, a declarat Viorel Cataramă.