„Clasa politică din România poartă integral răspunderea pentru prăbușirea economică la care asistăm.

Discursul lozincard, gol de conținut și axat doar pe mesaje politice primitive a făcut să ajungem aici: singura țară din UE cu trei trimestre consecutive de scădere economică, țara cu cea mai ridicata rată a inflației din UE (următoarea cea mai mare inflație nu atinge jumătate din rata inflației de la noi), țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, țara cu cel mai mare deficit de cont curent din UE, țara care plătește cele mai mari rate ale dobânzilor din UE.

Ignorarea în totalitate a problemelor economice grave este simptomatică pentru nivelul degradant la care a ajuns politica la București. Imperativele au ajuns să fe postările influencerilor pe rețelele sociale și lătratul violent al unor voci schimonosite.

Legile economiei rămân, însă, la fel de valabile astăzi ca și acum 100, 50 sau 30 de ani. Politicienii români au mai ignorat cu vitejie economia și în anii ‘80, si in anii ‘90 și în perioada 2007-2009. De fiecare dată efectul s-a văzut imediat: crize prelungite, catastrofe sociale și depopularea țării.

Continuarea aceluiași tip de politică lozincardă, populistă, în toate taberele politice, ne va aduce o criză prelungită. Pe care acest popor harnic și curat în suflet nu o merită.

Politicienii vor fi, în continuare, protejați de parchete și de televiziuni, iar românii obișnuiți vor fi striviți de efectele crizei”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

