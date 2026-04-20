Acesta a declarat că gestul militarului israelian reprezintă o ofensă la adresa simbolurilor religioase și a comparat reacțiile politice din România cu lipsa unor poziții similare față de incidentul din Liban.

„Am văzut un soldat israelian care spărgea o statuie a lui Iisus cu barosul. Văzând preocuparea lui Vexler pentru statuia lui Octavian Goga, aștept să văd ce are de zis despre distrugerea lui Iisus. Cred că ar fi normal să existe o mustrare și din partea lui Trump, Vance sau Rubio, pentru că anumite simboluri trebuie să rămână sfinte – chiar și pentru armata israeliană,” a scris Simion pe Facebook.

Imaginile au circulat rapid pe rețelele internaționale, iar autoritățile israeliene au transmis că incidentul este investigat. Controversa continuă să genereze reacții în mediul politic și religios, atât în Orientul Mijlociu, cât și în Europa.