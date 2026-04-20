Bărbat vindecat de HIV după transplant de celule stem de la fratele său. Procedură în premieră mondială

Test HIV
Un pacient din Norvegia a fost declarat practic vindecat de HIV după un transplant de celule stem primit de la fratele său – o procedură considerată o premieră mondială. Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a afirmat că se simte „ca și cum ai câștiga la loterie de două ori”.

Pacientul a fost diagnosticat cu HIV în 2006, iar în 2017 medicii au descoperit că suferă și de sindrom mielodisplazic, o formă fatală de cancer al sângelui. În căutarea unui donator compatibil, medicii au descoperit că fratele său mai mare are o mutație genetică rară  care blochează pătrunderea virusului HIV în celule, scrie Metro, citând Nature.

Această mutație protectoare este prezentă la aproximativ 1% dintre europeni, ceea ce face găsirea unui donator potrivit extrem de dificilă. În plus, transplantul de celule stem este o procedură riscantă, recomandată doar pacienților care suferă simultan de HIV și de un cancer hematologic.

La cinci ani după transplant, pacientul se află în remisie completă, fără semne detectabile ale virusului în organism. 

Cazul „pacientului din Oslo” oferă o nouă direcție de cercetare pentru terapiile genetice și tratamentele viitorului, care ar putea reproduce artificial mecanismul natural de protecție al mutației CCR5.