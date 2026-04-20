Pacientul a fost diagnosticat cu HIV în 2006, iar în 2017 medicii au descoperit că suferă și de sindrom mielodisplazic, o formă fatală de cancer al sângelui. În căutarea unui donator compatibil, medicii au descoperit că fratele său mai mare are o mutație genetică rară care blochează pătrunderea virusului HIV în celule, scrie Metro, citând Nature.

Această mutație protectoare este prezentă la aproximativ 1% dintre europeni, ceea ce face găsirea unui donator potrivit extrem de dificilă. În plus, transplantul de celule stem este o procedură riscantă, recomandată doar pacienților care suferă simultan de HIV și de un cancer hematologic.

La cinci ani după transplant, pacientul se află în remisie completă, fără semne detectabile ale virusului în organism.

Cazul „pacientului din Oslo” oferă o nouă direcție de cercetare pentru terapiile genetice și tratamentele viitorului, care ar putea reproduce artificial mecanismul natural de protecție al mutației CCR5.