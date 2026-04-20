Din fericire, există metode naturale care pot ajuta la reglarea acestui hormon. Printre cele mai accesibile se numără ceaiurile din plante, folosite de secole pentru proprietățile lor calmante și adaptogene. Anumite plante contribuie la susținerea sistemului nervos și la o mai bună gestionare a stresului cotidian.
Fie că alegi să bei un ceai seara, pentru relaxare, fie în momentele tensionate ale zilei, aceste infuzii pot deveni un obicei simplu, dar benefic pentru echilibrul general.
Ceaiuri care pot ajuta la scăderea cortizolului
1. Ceai de ashwagandha
Ashwagandha este o plantă adaptogenă bine cunoscută în medicina ayurvedică. Cercetările sugerează că poate contribui la reducerea nivelului de cortizol.
Efecte:
- susține reducerea stresului
- poate îmbunătăți calitatea somnului
- ajută organismul să facă față mai bine tensiunilor
2. Ceai de valeriană
Rădăcina de valeriană este recunoscută pentru efectul său calmant și pentru rolul în îmbunătățirea somnului.
Efecte:
- diminuează stările de anxietate
- favorizează relaxarea
- contribuie la un somn mai profund
3. Ceai de mușețel
Mușețelul este una dintre cele mai utilizate plante pentru relaxare.
Efecte:
- reduce stresul și neliniștea
- susține un somn mai odihnitor
- are un efect sedativ ușor
4. Ceai de roiniță (melissa)
Roinița este apreciată pentru influența sa pozitivă asupra sistemului nervos.
Efecte:
- ajută la reducerea stresului
- îmbunătățește starea de spirit
- favorizează relaxarea mentală
5. Ceai de lavandă
Lavanda este renumită pentru proprietățile sale relaxante.
Efecte:
- calmează sistemul nervos
- reduce anxietatea
- sprijină un somn liniștit
6. Ceai de rhodiola (Rhodiola rosea)
Rhodiola este o altă plantă adaptogenă, folosită pentru creșterea rezistenței la stres.
Efecte:
- combate oboseala
- susține echilibrul hormonal
- poate contribui la reglarea cortizolului
Cum să consumi corect aceste ceaiuri
Pentru rezultate cât mai bune:
- bea între 1 și 3 căni pe zi
- alege variante naturale, fără zahăr sau aditivi
- consumă-le în momente de liniște, de preferat după-amiaza sau seara
Alte metode naturale pentru reducerea stresului
Efectele acestor ceaiuri pot fi amplificate dacă sunt combinate cu un stil de viață echilibrat, care să includă:
- un somn suficient și de calitate
- o alimentație sănătoasă
- activitate fizică regulată
- tehnici de relaxare, precum respirația controlată sau meditația
Studiile arată că obiceiurile zilnice au un impact direct asupra nivelului de cortizol, astfel că schimbările mici, dar constante, pot face o diferență semnificativă.
