Ingrediente:

Pentru budincă:

400–500 g cozonac

500 ml lapte

3 ouă

100 g zahăr

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

50 g unt (pentru uns tava și extra aromă)

un praf de sare.

Pentru crema de vanilie:

400 ml lapte

2 gălbenușuri

80 g zahăr

1 lingură amidon sau 2 linguri făină

1 linguriță extract de vanilie

un praf de sare.

Mod de preparare

Pentru început, feliile de cozonac se taie în jumătăți sau sferturi. Dacă cozonacul este ușor uscat, cu atât mai bine, deoarece va absorbi mai eficient compoziția lichidă.

Feliile de cozonac se așază într-un vas termorezistent uns generos cu unt, distribuindu-le uniform, dar fără a le presa excesiv, pentru a păstra aerarea.

Într-un bol încăpător se pun ouăle împreună cu zahărul și un praf de sare. Se amestecă bine până când compoziția devine ușor spumoasă și zahărul începe să se dizolve. Se adaugă apoi laptele, treptat, amestecând continuu, urmat de vanilie. Lichidul obținut se toarnă încet peste cozonac, asigurându-te că fiecare felie este bine îmbibată. Este recomandat să lași compoziția câteva minute să stea, pentru ca aromele să se combine, iar cozonacul să absoarbă lichidul în profunzime.

Vasul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C. Se lasă la copt până când budinca devine fermă și capătă o culoare aurie la suprafață. În timpul coacerii, bucătăria se va umple de o aromă caldă și dulce, specifică deserturilor de casă.

Între timp, crema de vanilie se prepară separat. Laptele se încălzește într-o cratiță, fără a-l aduce la fierbere. Într-un bol, gălbenușurile se amestecă bine cu zahărul până devin cremoase. Apoi se adaugă amidonul sau făina, omogenizând compoziția. Laptele cald se toarnă treptat peste amestecul de ouă, amestecând constant pentru a evita formarea cocoloașelor. Compoziția se pune apoi înapoi pe foc mic și se amestecă continuu până când crema începe să se îngroașe și capătă o consistență fină și catifelată. La final, se adaugă vanilia pentru un plus de aromă.

După scoaterea din cuptor, delicioasa budincă din felii de cozonac se lasă câteva minute să se odihnească. Apoi se servește caldă, cu crema de vanilie turnată generos deasupra. Contrastul dintre textura ușor crocantă de la suprafață și interiorul moale, îmbibat, împreună cu finețea cremei, creează un desert cu adevărat special.

sursa: Hello Taste