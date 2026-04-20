Acest fenomen are loc în fiecare an în luna aprilie, atunci când Pământul traversează o regiune plină de particule rămase în urma unei comete. Atunci când aceste fragmente pătrund în atmosfera terestră, ele se aprind și creează dungi luminoase vizibile pe cer.

Când atinge maximul Lyride 2026

În 2026, vârful de activitate al Lyridelor este estimat pentru noaptea dintre 22 și 23 aprilie. În condiții favorabile, pot fi observați aproximativ 10–20 de meteori pe oră, iar uneori apar și episoade scurte cu o intensitate mai mare.

Fenomenul pare să provină din direcția constelației Lyra, de unde îi vine și numele. Totuși, meteoriții nu au originea reală în această constelație, ci doar par să vină din acel punct de pe cer. Cele mai bune momente pentru observație sunt după miezul nopții, când cerul este mai întunecat, iar punctul radiant urcă mai sus.

Pentru o experiență cât mai bună, este indicat să alegi un loc departe de luminile orașului, cum ar fi zonele rurale sau periferiile. Nu sunt necesare instrumente precum telescopul sau binoclul, deoarece meteoriții apar rapid și pe suprafețe largi ale cerului.

Cum se formează acest fenomen

Lyridele își au originea în cometa C/1861 G1 (Thatcher), care, în drumul ei în jurul Soarelui, lasă în urmă un traseu de praf și particule. Acest nor rămâne în spațiu perioade foarte lungi, chiar secole.

Când Pământul intersectează această zonă, particulele intră în atmosferă cu viteze foarte mari. Din cauza frecării cu aerul, ele se încălzesc intens și ard, generând acele scurte dâre luminoase vizibile pe cer.

Deși spectaculoase, aceste fragmente sunt extrem de mici și nu reprezintă un pericol. Ele se dezintegrează complet înainte de a ajunge la sol.

Astfel, Lyridele din 2026 nu sunt doar un spectacol vizual impresionant, ci și o oportunitate de a înțelege mai bine interacțiunea continuă dintre planeta noastră și mediul cosmic.

Unde se observă cel mai bine

Pentru a vedea cât mai clar acest fenomen, este esențial să te afli într-un loc cu poluare luminoasă redusă. Orașele afectează semnificativ vizibilitatea, în timp ce zonele rurale, câmpiile sau dealurile oferă condiții mult mai bune.

Observarea nu necesită pregătire specială sau echipamente sofisticate. Dimpotrivă, ochiul liber este cel mai potrivit „instrument”, deoarece oferă un câmp vizual larg și permite surprinderea mai ușoară a meteorilor.

